Mozart e la magia: un concerto-spettacolo con un genio irriverente e sempre attuale

Domenica 28 aprile alle 18.30, nell’antico e delizioso Teatro Arciliuto di Roma, a due passi da Piazza Navona, l’Orchestra Savelli presenta il suo quarto viaggio dedicato al mondo di Mozart: una vera esplorazione della sua musica e delle sue parole racchiuse nelle tante lettere che sono arrivate fino a noi, lettere che ci svelano il lato intimo e unico del grande compositore salisburghese. Questo nuovo viaggio è dedicato alla magia e ai legami di Mozart con la Massoneria dell’epoca; al pianoforte il Maestro Maurizio Angelozzi, grande conoscitore ed esecutore dell’opera mozartiana accompagnato in alcuni momenti dalla potenza del corno francese suonato dal Maestro Egidio Decino; le letture sono affidate alla interpretazione vivace e intensa dell’attrice internazionale Francesca Stajano Sasson che cura anche la regia dello spettacolo. Ospite di questo quarto viaggio il poeta itinerante Federico D’ Angelo Di Paola che intratterrà il pubblico con la sua nota maestria e come un nuovo Caronte, lo condurrà per mano nei misteri legati alla strabiliante opera musicale mozartiana. Su tutti i protagonisti aleggerá la figura inquietante del Maestro di Cappella Antonio Salieri interpretato da Raffaello Sasson.

I costumi sono in fibra naturale realizzati dallo stilista ecologico Emilio Ricci, i bijoux e gli accessori sono di Gabry Style Bigiotteria Artigianale.

Ti potrebbero interessare anche: