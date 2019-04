Professore precipita da una finestra del liceo: grave all’ospedale

Un professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. È accaduto intorno alle 9.15 al liceo Vivona, nel quartiere Eur. L’uomo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Secondo quanto si è appreso, il liceo questa mattina è regolarmente aperto e il professore era in attesa di iniziare il suo orario di lezioni. A dare l’allarme un collaboratore scolastico che l’ha visto in cortile. Ad assistere alla scena dei soccorsi anche alcuni studenti. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Il professore avrebbe riportato diverse fratture.

