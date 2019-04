Sport: 5 consigli per costruire massa muscolare e massimizzare le prestazioni

Chi pratica sport, di qualsiasi tipo, ha sempre un obiettivo ben in mente: costruire massa muscolare e massimizzare le prestazioni. Le due cose vanno di pari passo, anche se non è sempre semplice raggiungere questo obiettivo.

In realtà aumentare la massa muscolare è abbastanza semplice, sulla carta. Basta creare uno stimolo per i muscoli attraverso l’allenamento e fornire i nutrienti e l’energia necessari per supportare i processi di costruzione muscolare. Per quanto semplice possa sembrare, molte persone non riescono a ottenere risultati per uno dei seguenti motivi principali: o complicano eccessivamente il processo o non applicano i principi fondamentali per cominciare.

Ci sono, però, diversi metodi di allenamento che ci aiutano a costruire ed aumentare la massa muscolare. Ecco 5 consigli:

Il sovraccarico progressivo

Questo sistema si i riferisce alla necessità di continuare ad aumentare il nostro regime di allenamento in maniera progressiva per forzare costantemente i nostri muscoli a crescere. Molte persone confondono il sovraccarico progressivo con il diventare progressivamente più forti, ma i pesi sono solo una variabile che possiamo manipolare per creare un regime di allenamento più intenso.

Il volume di allenamento e recupero

Il volume di allenamento per un dato esercizio è il carico moltiplicato per il numero di ripetizioni e serie. Questo significa che possiamo anche aumentare il volume che eseguiamo su uno specifico esercizio aumentando il numero di set, quante volte facciamo un esercizio a settimana o aggiungendo esercizi extra.

Le ripetizioni

Il numero di ripetizioni in un allenamento è molto importante. Numerosi studi hanno dimostrato che il carico che si riesce a sollevare per un massimo di 8-12 volte è quello che produce i maggiori risultati in termini di aumento di massa muscolare. A seconda del livello fitness e dell’esercizio, è equivalente al 60-80% del carico massimo che si può sollevare in una singola ripetizione.

La costanza

Per avere risultati importanti bisogna essere costanti, soprattutto nell’alimentazione e negli allenamenti. In generale, bisognerebbe garantire ai muscoli una tregua di 48 ore tra un allenamento e l’altro. Per i principianti, due sessioni a settimana sono sufficienti e sarebbe meglio avere un programma che coinvolge la maggior parte dei muscoli. I più esperti invece si dovrebbero allenare tre o quattro volte.

L’alimentazione

Ovviamente l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale in questo frangente. È importante ricordare che è la quantità totale di proteine e calorie nella dieta sarà il più grande fattore determinante per l’aumento della massa muscolare. Ideali fonti proteiche complete di qualità sono carne, uova, latticini. Il consumo regolare di proteine (animali e vegetali) è cruciale per mantenere sempre attiva la sintesi proteica per lo sviluppo dei muscoli, oltre a garantire un’alta concentrazione di aminoacidi nel sangue. Non dovrebbero poi mancare vitamine e minerali. Chi, poi, ha bisogno di una spinta in più può prendere la creatina monoidrato su Nutrition Center, uno degli integratori sportivi più popolari ed utilizzati da persone che desiderano costruire la massa muscolare, massimizzare le prestazioni e aumentare la forza.

Ti potrebbero interessare anche: