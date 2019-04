S&P: ALLARME ‘SOMMERSÒ IN ITALIA, ECONOMIA NON TASSATA PESA SU PAESE

«Una delle vulnerabilità macroeconomiche dell’Italia, a nostro avviso, è la sua grande economia sommersa non tassata, in particolare nel sud». Lo afferma S&P. S&P in generale fa sapere che potrebbe rivedere l’outlook a stabile se vedesse una ripresa dell’economia italiana e che la crescita dell’occupazione accelera, portando a un miglioramento delle finanze pubbliche, ulteriori progressi significativi per il settore finanziario italiano, sul fronte della riduzione delle sofferenze. Secondo S&P l’Italia trae inoltre benefici dal sostegno all’euro, anche se c’è scetticismo tra gli elettori, e dal rispetto del Patto di stabilità e crescita Ue. Sul fronte pil, in termini reali, la dimensione dell’economia italiana alla fine del 2019 sarà solo leggermente superiore a quella di un decennio fa. E «una delle ragioni per cui la crescita italiana è bassa è la propensione del settore privato a risparmiare piuttosto che spendere».

Ti potrebbero interessare anche: