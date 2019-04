“Via libera” a ciclisti e runner: stop auto dal Centro all’Appia



Torna domani a Roma Via Libera, la rete ciclopedonale che attraverserà la capitale con strade interamente o parzialmente chiuse al traffico ed eventi ispirati allo sport e alla sostenibilità. Vuol dire spazio allo sport e al divertimento ma anche disagi e traffico negli spostamenti. L’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, fa sapere che dalle 9 alle 18,30 saranno vietate al transito via Veneto (chiusa da via Boncompagni a largo Federico Fellini), via Bissolati (pedonalizzata), via XX Settembre (pedonalizzata da porta Pia a largo Santa Susanna), via Castelfidardo (pedonalizzata), via San Martino della Battaglia, viale Castro Pretorio, viale dell’Università (strade su cui sarà istituita una corsia ciclopedonale ma il traffico potrà comunque circolare in entrambe le direzioni, via Mozambano (pedonalizzata), viale Regina Elena (parzialmente pedonalizzata da piazzale del Verano a viale dell’Università).

E ancora piazzale del Verano (parzialmente pedonalizzato), via Tiburtina (pedonalizzata tra piazzale Tiburtino a via dei Reti), via di Santa Bibiana e via Giolitti (pedonalizzate parzialmente con carreggiata ristretta),viale Manzoni (pedonalizzata con il restringimento della carreggiata), via Labicana (parzialmente pedonalizzata ), via Celio Vibenna (parzialmente pedonalizzata), via di San Gregorio (pedonalizzata parzialmente, la carreggiata in direzione Colosseo sarà aperta), via dei Fori Imperiali, piazza Venezia (parzialmente pedonalizzata, la circolazione sarà a doppio senso sul lato di palazzo Venezia), via del Corso (pedonalizzata) e via Cola di Rienzo (pedonalizzata), ponte Regina Margherita (pedonalizzato), via Ferdinando di Savoia (parzialmente pedonalizzata).

Deviate le linee di bus. Il calendario aggiornato degli eventi si può consultare su muoversiaroma.it . Un anello stradale di circa 15 km rimarrà chiuso al traffico e dedicato a pedoni e ciclisti. Lungo il percorso, iniziative, eventi, attività e feste di quartiere andranno ad arricchire gli itinerari, per rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli. Il progetto è promosso da Roma Capitale, coordinato dall’Assessorato alla Città in Movimento, con gli Assessorati Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Crescita Culturale, Sostenibilità ambientale, Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Persona, Scuola e Comunità solidale, ed è curato da Roma Servizi per la Mobilità con la collaborazione di Municipi, Polizia Locale e Zètema Progetto Cultura.

GLI OBIETTIVI

In coerenza con le esperienze di altri Paesi, #Vialibera attua finalità e obiettivi del Piano Generale del Traffico Urbano con iniziative volte ad aumentare la vivibilitàdegli ambiti urbani e la qualità di vita dei cittadini; ridurre i livelli di inquinamento, congestione ed incidentalità stradale; incentivare la mobilità attiva a piedi e in bicicletta; offrire spazi per iniziative sociali e momenti di aggregazione. In continuità con le edizioni precedenti, Roma Capitale e la Consulta Cittadina invitano organismi associativi, comitati di quartiere e cittadini a proporre attività e eventi da realizzare lungo l’itinerario in una o più delle giornate previste: 28 aprile, 12 maggio e 16 giugno. La pedonalizzazione durerà dalle 10.00 alle 19.00. I punti dove si concentreranno le attività sono: via Cola di Rienzo, Via Veneto, Via XX Settembre, via Tiburtina (nel tratto di San Lorenzo).

Sempre domani dalle 9 alle 11.30, si svolgerà la Appia Run 2019. La corsa partirà da viale delle Terme di Caracalla poi attraverserà piazzale Numa Pompilio, viale delle Terme di Caracalla, via Porta di San Sebastiano, via Appia Antica, via Cecilia Metella, via Appia Pignatelli, via Sant’Urbano, via della Caffarella, via Appia Antica, via di Porta Ardeatina, via Cristoforo Colombo, via Cilicia, via Marco Polo, via Beccari, largo Chiarini, via Guerrieri, viale Giotto, via Baccelli, viale Terme di Caracalla. Deviate diverse linee di bus.

