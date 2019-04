Viterbo, un 25 aprile di contestazioni

Il generale Riccò lascia il picchetto dopo le parole del presidente dell’Anpi contro le forze armate

di WANDA CHERUBINI



VITERBO- Un 25 aprile che sicuramente non sarà dimenticato a Viterbo, quello che ieri si è celebrato in piazza del Sacrario, alla presenza del prefetto Giovanni Bruno, del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, del presidente della Provincia, Pietro Nocchi, del consigliere regionale Enrico Panunzi, del questore Massimo Macera. Presenti anche i consiglieri comunali d’opposizione, l’ex sindaco Leonardo Michelini e l’ex assessore alla cultura Antonio Delli Iaconi. Assenti i consiglieri di maggioranza, a parte Giulio Marini e Paola Bigiotti. Presenti i gonfaloni insieme alle forze dell’ordine, alla Cgil ed all’Arci. Durante il discorso tenuto dal presidente dell’Anpi Enrico Mezzetti un socio dell’associazione Arma aeronautica si è staccato dal picchetto e, dopo aver sentito Mezetti commentare il comportamento del ministro Salvini, definendolo “eversivo”, ha cominciato ad urlare a Mezzetti che si stava celebrando il 25 aprile e non doveva fare campagna elettorale. L’uomo è stato subito fatto allontanare dagli uomini della Digos. La celebrazione è ripresa, ma ha avuto un’altra contestazione: da una finestra di un appartamento arriva un fischio ad intermittenza quando un gruppo di partecipanti ha cominciato a cantare l’inno “Bella ciao”. Ma c’è di più. Il generale Riccò, comandante dell’Aves, quando ha sentito il presidente Mezzetti pronunciare parole contrarie nei confronti delle forze armate, in particolare dei militari in Afghanistan, con assoluta compostezza ha salutato le autorità presenti e, prima della conclusione della celebrazione, ha congedato il picchetto e si è allontanato a piedi con il resto del personale di rappresentanza. Molteplici le attestazioni di stima nei confronti del Generale Riccò da parte dei militari e dure parole di condanna da alcuni esponenti del mondo politico, come il senatore della Lega, Umberto Fusco, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni e il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida, che sulle loro pagine Facebook hanno commentato quanto avvenuto nella città dei Papi.

“Inaccettabile quanto accaduto a Viterbo, dove il presidente locale dell’Anpi attacca le forze armate durante il suo discorso alla cerimonia del 25 aprile, facendo abbandonare la piazza ai militari presenti.

Bene ha fatto il Generale di Brigata Paolo Riccò a far rientrare il picchetto d’onore. I nostri soldati non meritano di essere umiliati. VERGOGNA!”. Con queste parole sulla sua pagina Facebook, la leader di Fratelli d’Italia stigmatizza quanto accaduto ieri a Viterbo in occasione della celebrazione del 25 aprile. Parole di condanna anche da parte del capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida: “Un’autentica vergogna quanto accaduto ieri a Viterbo, dove il presidente dell’Anpi nel suo discorso in occasione del 25 aprile ha gettato palate di fango sulle nostre forze armate, alle quali esprimiamo piena solidarietà e vicinanza per gli intollerabili insulti ricevuti. Come al solito i sedicenti paladini della democrazia e della tolleranza sono i primi a rivelarsi mistificatori e predicatori di odio cieco e ideologico, arrivando a oltraggiare chi, come i nostri uomini in divisa, merita solo rispetto e riconoscenza”. Diffuso il malcontento di tutta la popolazione militare che, attraverso le proprie pagine Facebook e gli altri social hanno manifestato il proprio rammarico di fronte agli eventi del 25 aprile a Viterbo e la rinnovata stima nei confronti del comandante Riccò”. Sulla stessa lunghezza d’onda il senatore Fusco: ““Quanto avvenuto a Viterbo in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile è sconcertante e non può lasciarci indifferenti. Ho appreso con sgomento della contestazione alle Forze Armate nel corso della cerimonia, un attacco fuori luogo, strumentale e del tutto immotivato. Sono vicino al generale di Brigata Paolo Riccò, comandante Aves di Viterbo, e comprendo la sua reazione indignata di fronte a un attacco gratuito che insulta tutte le Forze Armate. Ci auguriamo che tutte le istituzioni prendano le distanze da questa mancanza di rispetto. Siamo fieri e orgogliosi delle nostre divise, che difendono la nostra libertà e sicurezza tutti i giorni, con onore e spirito di servizio: a loro va tutta la nostra solidarietà”.

Ti potrebbero interessare anche: