FOCUS/ DI MAIO STRINGE SU ALLEANZE UE, «PSE-PPE SENZA 51%

Democrazia, anti-corruzione, stop all’austerity e una spruzzata di ambientalismo: la tela dell’alleanze Ue del M5S prende forma e si arricchisce di un nuovo mattoncino a «casa» dei polacchi di Kukiz’15, uno dei 5 movimenti che hanno firmato il manifesto Cinque Stelle. È a Varsavia, infatti, che Luigi Di Maio annuncia l’arrivo di Elurikkuse Erakpond (Ricchezza della vita), giovane partito estone che si aggiunge ai greci di Akkel, ai finlandesi di Liike Nyt, ai croati di Zivi Zid. Per avere i requisiti per formare un gruppo a Strasburgo a Di Maio manca un solo partito: «arriveranno altri, anche di Paesi un pò più grandi», assicura il leader del M5S mentre fonti del Movimento parlano di 3-4 nuovi alleati a stretto giro. Certo, la sfida vera sarà fare in modo che almeno 7 dei movimenti che aderiscono al manifesto M5S abbiano come minimo un seggio. E non sarò facile visto che, gran parte dei compagni di viaggio del M5S non brillano per percentuali. Kukiz, ad esempio, punta al 7-8% ed è tra le forze con maggior consenso. Se perderà la sua sfida, Di Maio vedrà naufragare il suo sogno di fare da ago della bilancia. Ma, dal palco di Villa Foksal, in una sala che di solito ospita party pomeridiani, Di Maio sparge ottimismo. «Se avremo vinto o perso le Europee lo vedremo se i vecchi partiti avranno raggiunto o no il 51%. E non credo che il Pse e il Ppe lo faranno», spiega Di Maio ad una platea che, dello stile punk che segnava Pawel Kukiz quando faceva il cantante, ha ben poco: persone in giacca e cravatta, età media non bassa qualche bambino a rinvigorire l’immagine di un partito tradizionalmente conservatore e anti-abortista. Ma sia Di Maio che Kukiz sottolineano soprattutto le affinità tra i membri di questa alleanza Ue molto eterogenea e «blindata» – rispetto alle stringenti direttive Ue sulle necessarie somiglianze politiche nei gruppi – dal fatto che condivida un manifesto scritto. «Non siamo legati a questione ideologiche ma al benessere di tutti i cittadini europei», spiega Di Maio lanciando l’idea di una legislazione Ue anti-corruzione. «Democrazia, onestà, stop alla dittatura delle banche», gli fa eco Kukiz abbozzando anche l’idea di una piattaforma di consultazione che replichi Rousseau e prima di presentare i suoi candidati alle Europee: imprenditori, giornalisti – uno dei quali si scaglia contro il problema dell’import di detersivi dalla Germania – politici di lungo corso come l’ex presidente della Camera Marek Jurek. Atmosfera di chiaro stampo anti-eurocrazia anche se, al fianco di quella polacca, in tanti sventolano anche le bandierine dell’Ue.

