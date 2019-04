Scarcerata per una visita, va a rubare incinta tra i turisti di Venezia

La giovane faceva parte del quartetto di donne (tutte in gravidanza) arrestato per un borseggio all’imbarcadero di S. Lucia

Il pancione come lasciapassare, la gravidanza trascorsa andando a rubare. Una delle quattro bosniache arrestate l’altro giorno dalla Polizia Ferroviaria dopo aver borseggiato un turista all’imbarcadero di Santa Lucia aveva riguadagnato da poco la libertà proprio in virtù del suo stato: si trovava ai domiciliari per un furto precedente ma aveva chiesto e ottenuto la revoca della misura per motivi di salute, ovvero per potersi sottoporre alle visite che ogni donna deve affrontare durante i nove mesi. Non si sa se si sia davvero presentata dal medico, di certo è tornata a rubare.

Altre due ladre del quartetto finito in carcere, entrambe con un pancione ben evidente, erano state denunciate dalla polizia solamente il giorno prima per un furto messo a segno in stazione a Venezia ai danni di una turista statunitense a cui erano stati rubati due trolley. Nonostante la denuncia fresca, hanno continuato a rubare. Ventiquattr’ore dopo sono state sorprese una seconda volta dalle forze dell’ordine. Di qui l’arresto.

Venerdì mattina, dopo aver trascorso un paio di notti in carcere alla Giudecca, le quattro donne sono state portate in tribunale. Tre di loro in evidente stato di gravidanza, e anche la quarta ha sostenuto di essere incinta. Stato smentito, però, secondo il personale del carcere. Il pm di turno Giorgio Gava aveva chiesto per le quattro il carcere, nonostante i pancioni, tenuto conto della recidività e del fatto che non avessero indicato un domicilio idoneo. Ma il giudice Enrico Ciampaglia ha optato per una misura decisamente meno pesante, ovvero il divieto di dimora in Veneto, comminando 13 anni e 3 mesi complessivi di condanne. Tre anni e quattro mesi per tre delle donne, tre anni e tre mesi per la quarta.

Il colpo che è costato al quartetto di future mamme le due notti in carcere era stato messo a segno mercoledì mattina. Gli agenti della Polfer avevano notato le quattro donne che tenevano d’occhio il viavai di turisti, riconoscendo poi le due borseggiatrici fermate e denunciate il giorno prima per il furto dei trolley alla turista dagli Usa e altre due, responsabili di un furto qualche giorno prima in stazione a Mestre. Il gruppetto si era poi spostato verso l’imbarcadero dell’Actv, dividendosi i ruoli secondo un copione ormai standard: una faceva il palo, due si avvicinavano alla vittima e la urtavano per distrarla, la quarta metteva la mano nella borsa per prendere il portafogli. Gli agenti avevano bloccato il palo, lasciando che le altre tre mettessero a segno il furto, tenute sempre ben a vista. Una volta rubato il portafogli, erano scattate le manette per il resto del gruppetto. Ieri la scarcerazione e il divieto di tornare in Veneto. —

Ti potrebbero interessare anche: