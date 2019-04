Berlusconi in ospedale per colica renale acuta

Berlusconi in ospedale per una colica renale acuta. Dal San Raffaele è uscito senza rilasciare dichiarazioni Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia che si trova al San Raffaele per una serie di accertamenti a causa di una colica renale acuta.

Il presidente di Forza Italia non potrà partecipare all’incontro con i candidati che era in programma a villa Gernetto. Berlusconi, fanno sapere da Forza Italia, ha telefonato al vicepresidente Antonio Tajani e lo ha rassicurato sulle sue condizioni di salute ma lo ha informato che i medici gli hanno impedito di presenziare alla presentazione dei candidati “nonostante lui abbia insistito”.

Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano, nello stesso settore dove è stato ricoverato nell’estate del 2016 per la sostituzione di una valvola aortica.

“Ogni voto in più a Forza Italia avvicina la fine dell’incredibile governo giallo-verde e la ricostruzione di un centro-destra tradizionale, coerente con i nostri programmi, liberista in economia, capace di abbattere le tasse e di creare lavoro, impegnato a costruire le infrastrutture ma anche una giustizia più giusta”: è questo un passaggio dell’intervento che Silvio Berlusconi intendeva fare alla presentazione dei candidati azzurri a Villa Gernetto e che ha chiesto di distribuire ai giornalisti.

Ti potrebbero interessare anche: