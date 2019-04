LA FIORENTINA AFFONDA, AL SASSUOLO BASTA BERARDI

– Con meno di 5 mila spettatori paganti, anche per la contestazione di una parte dei tifosi viola verso i Della Valle (preso di mira, anche in maniera pesante, il dg Pantaleo Corvino), la Fiorentina perde contro il Sassuolo per 1-0. Berardi al 37′ decide una partita che i viola hanno fatto poco per vincere, mentre gli emiliani hanno creato non poche difficoltà alla squadra di Montella. Una vittoria che permette alla squadra di De Zerbi di superare i viola in classifica e di portarsi momentaneamente al decimo posto. Il Sassuolo parte bene e va vicino al gol al 27′, quando Berardi serve Lirola in profondità sulla destra, palla forte e tesa dentro l’area piccola a Rogerio che fallisce da pochi passi. Al 32′ ancora una volta Sassuolo vicinissimo al gol: calcio d’angolo di Sensi, sul secondo palo arriva Bourabia che batte a colpo sicuro, ma sulla traiettoria trova Laurini che in tuffo devia col corpo in calcio d’angolo. La Fiorentina risponde con il duo Chiesa-Muriel (35′), ma il pallone centrale del talento viola per l’attaccante colombiano è troppo in profondità e Consigli non ha problemi a bloccare. Nel finale del primo tempo (37′) il Sassuolo trova il gol: Babacar vince un rimpallo al limite dell’area, serve Sensi che centralmente trova Berardi: il diagonale dall’ala batte Lafont. Poco dopo la Fiorentina ha l’occasionissima per pareggiare: Peluso e Chiesa si strattonano in area, l’arbitro decide che è rigore: dal dischetto il francese Veretout si fa parare il tiro da Consigli. Al 14′ della ripresa il Sassuolo trova il raddoppio: angolo per gli ospiti con Lafont che smanaccia la palla fuori area, ma termina sui piedi di Lirola che dal vertice destro dell’area mette il pallone per Demiral che anticipa Milenkovic e segna ma, dopo ben 5′ di attesa arriva la decisione della Var e l’arbitro annulla per fuorigioco. Nei minuti finali è sempre il Sassuolo a cercare la via del gol, mentre per la Fiorentina la vittoria davanti al proprio pubblico è ancora una volta rimandata. Dal 16 dicembre 2018, quando al Franchi vinse 3-1 contro l’Empoli – avversario dei viola domenica prossima – la Fiorentina non riesce a vincere in casa.

