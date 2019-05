CONSIGLI NON RICHIESTI/Smettetela di litigare, così la capitale muore

Salvini e la Raggi da giorni se le suonano a distanza con tutti i mezzi social a disposizione. Pensare, invece, a mettersi intorno ad un tavolo e affrontare i problemi che un ministro e un sindaco potrebbero affrontare e tentare di risolvere insieme forse è uno sforzo eccessivo, quando il fine ultimo è la campagna elettorale continua e perpetua. Ma noi siamo convinti che tutto questo non porti un voto. Dunque?

di Leonardo Giocoli



Leale collaborazione come rovescio e completamento della separazione costituzionale dei poteri tra organi e organizzazioni dello Stato. Forse tutti un po’ tutti noi – non solo Matteo Salvini e Virginia Raggi – dovremmo rileggerci (o leggerci per la prima volta, in alcuni casi), e riflettere sui principi e i “binari” costituzionali. Non hanno certo dato un bello spettacolo pubblico Matteo e Virginia che nelle ultime settimane se le sono date a distanza a colpi di video, battute ad uso di telecamere e post velenosi lanciati sui social. Proviamo a riepilogare: Matteo Salvini, ministro degli Affari Interni trova Roma sporca e malgestita. Vero.Virginia Raggi, sindaco/a di Roma replica piccata di fare il ministro dell’Interno e di pensare alla sicurezza dei cittadini invece che dei cassonetti della Capitale. Corretto. Il problema è che né Virginia si occupa dei cassonetti né Matteo della sicurezza. Sono entrambi in campagna elettorale permanente, facendo balenare il dubbio che per non ingolfare di litigate Palazzo Chigi qualcuno abbia suggerito che era meglio spostare lo scontro in Campidoglio. Ma sempre lumbard contro grillini sono.

Ai cittadini cosa resta? Nulla. Anzi, no. Lo spettacolo di due politici e amministratori che invece di occuparsi del proprio compito si azzuffano come liceali. Pensate che gli elettori siano così scemi?

Siamo stufi delle buche e degli alberi caduti. Siamo stufi che i delinquenti (a Roma, a Milano, a Vitorchiano o a Capunago), continuano a scorrazzare senza paura dello Stato. Lo Stato come simbolo della cittadinanza per bene. Lo Stato come diritti e doveri. Qui non si tratta di decidere chi potrebbe sbarcare in conseguenza di una crisi internazionale mondiale ingovernabile. Chi a casa propria viene rincorso, minacciato, preso a bersaglio, affamato e costretto a scappare non ha certo paura di finire in un campo di confino e rischiare il rimpatrio. Chi rischia la vita ed è costretto a fuggire non verrà fermato da una dichiarazione a favore di microfoni.Così come il degrado non verrà rimosso con i proclami San Lorenzo dove sei mesi fa è stata assassinata brutalmente Desirè.

Se la Raggi ha frequentato l’università a Roma sa bene che da decenni San Lorenzo è sì il centro della movida romana ma anche una delle principali piazze di spaccio. Svegliarsi sei mesi dopo la morte di una ragazzina finita in giri strani e annunciare un ipotetica bonifica con esproprio vuol dire fare politica non l’amministratore. Il prefetto, il sindaco, il ministro dell’Interno hanno tutti i poteri per rimuovere aree di degrado, arrestare spacciatori, far abbattere locali abbandonati, sequestrare e confiscare velocemente qualsiasi immobile o locale che possa costituire un rischio per la collettività.

Mettersi per giorni alla ribalta a chi ha/avrebbe fatto di più è uno sfoggio preelettorale inutile e disgustoso. Piuttosto l’una dal Campidoglio vada a trovare sul Viminale l’altro. E si mettano d’accordo per le azioni da intraprendere perché Roma sia sicura e pulita. Se poi la questione è solo politica fateci il favore. Il corpaccione di Roma Captale non ha bisogno di altri parvenue che annunciano e non fanno. Mandare a Roma 100 nuovi agenti o mille nuovi vigili urbani cambierà poco la vita di tutti i giorni. Lottate uniti, piuttosto, perché la città Eterna torni vivibile. L’uno perché ambisce a guidare il Paese nei prossimi anni, e quindi il palco della ribalta capitolina gli servirà assai.L’altra perché ha chiesto di essere eletta per cambiare le cose. Qui a parte la rapidità delle prese in giro on line è cambiato poco. E altre ragazze come Desirè potrebbero incappare in altri delinquenti, finire in altri tuguri metropolitani, cadere nella trappola di una megalopoli dove scappare di casa in piena tempesta postadolescenziale può rappresentare la differenza tra vivere e morire.Insomma, caro sindaco, caro ministro (il caro è un modo di dire), fatela finita di bisticciare. Non vi porterà un voto. Magari mettetevi un pochino a lavorare sui problemi concreti. Un pochino, non tanto. Sarebbe già molto rispetto al nulla dimostrato fin ad ora.

