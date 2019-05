Dietro ai fatti/Nomine in stallo, quando si decide?

Il risiko delle poltrone nella sanità laziale. Diciassette nomi per sei posti, ma Zingaretti deve prima pensare alla campagna elettorale

Di Giulio Terzi



L’utenza non se ne rende conto, percepisce solo una sorta di disagio e di immobilismo di fondo, una irresolutezza gestionale. Il risiko delle poltrone del potere sanitario regionale è congelato, fermo, ci sono manager in attesa di saltare da un sito all’altro, altri con le antenne tese per approfittare di qualche occasione imprevista o in saldo. Lo stallo dei vertici si ripropone a cascata ai piani inferiori e magari qualche riflesso negativo arriva fino alle porte di qualche reparto o ufficio amministrativo. E’ una agonia, inutile negarlo. Quello che nella prassi dovrebbe configurarsi come un avvicendamento di routine si sta trasformando in una complessa, sofferta operazione politica. Parliamo del rinnovo di sei direzioni generali di ospedali e Asl del Lazio, nella fattispecie Asl Roma 4, Asl Roma 5 e Asl Frosinone, San Giovanni Addolorata, Sant’Andrea e l’Ares 118. Contratti scaduti a febbraio, una procedura partita a fine gennaio (quando scadeva il termine per le candidature) e la trasformazione dei manager uscenti in commissari straordinari per sei mesi, tanto per non avere problemi. La commissione di esperti ha impiegato tre mesi per entrare in azione e selezionare i papabili, complessivamente 17. Tra questi solo alcuni sono stati ritenuti idonei alla direzione dei due Ospedali rimasti scoperti, gli altri potranno essere scelti solo per le tre Asl e per l’Ares118. I nomi sono tutti nella tabella che pubblichiamo in questa pagina, ci torneremo sopra. Nella rosa dei candidati spiccano – noi comuni mortali lo scopriamo a posteriori – Emilio Duca, dg dell’Azienda Ospedaliera di Perugia coinvolto nel recente scandalo della sanità umbra e per questo “sospeso con riserva” dall’elenco dei potenziali Dg del Lazio e Pietro Grasso, il cui incarico è stato tuttavia giudicato inconferibile dalla commissione (attualmente direttore sanitario del Presidio Columbus afferente alla Fondazione Irccs Gemelli, struttura privata accreditata con la Regione Lazio, il regolamento lo esclude d’ufficio). C’è anche Monica Calamai, recentemente rimossa dal suo incarico di direzione regionale “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Toscana su decisione del presidente della Regione, Enrico Rossi, e l’attuale sub commissario ad acta della Calabria, Thomas Schael. Nelle diverse short list ci sono dg tuttora in carica altrove, pronti ad approfittare della occasione, ci sono candidature di bandiera e raccomandati speciali. Il mondo dei direttori generali della sanità è questo, alla fine, una compagnia di giro registrata in un elenco nazionale di idonei pronti a fiondarsi dove ci sia una poltrona appetibile. Non c’è problema di confini regionali, i manager della sanità tengono la valigia sotto la scrivania, si va da Torino a Bari, da Brescia a Napoli e così via. Il Lazio è una fucina di dg “professionisti”, che vanno e vengono, te li ritrovi una volta in una Asl, un’altra in un ospedale oltre confine, poi di nuovo nella capitale o in provincia. Nel vicino Abruzzo c’è la corsa alle poltrone di due Asl, quasi una quarantina di candidati. Ci sono Francesco Zavattaro, nella short list del Lazio, e un pacchetto di nomi ben conosciuti negli ambienti della sanità capitolina, Egisto Bianconi, Sabrina Cenciarelli, Antonio D’Urso, Laura Figorilli, Massimiliano Gerli, Isabella Mastrobuono, Joseph Polimeni, Sabrina Pulvirenti, Giuseppe Quintavalle, Ferdinando Romano, Roberto Testa. Qualche seconda scelta, ma anche pezzi da novanta che hanno lasciato il segno, nel bene e nel male. Per capirci, è un vero e proprio mestiere, a meta strada tra la vocazione del management sanitario e quella della politica e del potere. Può far rabbrividire ma così stanno le cose. Torniamo con i piedi per terra. C’è una short list, dunque, anzi una serie di short list. Sui criteri c’è da discutere, i ricorsi sono già in viaggio. Ma a decidere alla fine è il politico, il governatore. Che anche nella tornata precedente ha sconvolto tutti i giochi lasciandosi dietro una scia di delusi. Ma c’è da aspettare che Nicola Zingaretti, il governatore “strabico”, ormai con tutti due i piedi a Largo del Nazareno, a gestire le campagne elettorali del Pd nazionale si dedichi alle cose di casa nostra. Certo, il lavoro sporco lo fanno quelli del suo cerchio magico, lui deve solo spuntare i nomi da un foglietto di carta e c’è chi quel foglietto l’ha visto. Ma quando avrà il tempo e la lucidità per farlo?

.

Ti potrebbero interessare anche: