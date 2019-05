E se gli italiani si fossero stufati del rissoso governo giallo-verde?

E se gli italiani ne avessero abbastanza del governo giallo-verde? Possiamo credere o meno ai sondaggi, ma in questo caso basta guardarsi intorno per rendersi conto degli umori che girano. E che non sono più quelli di qualche tempo fa. Certo, le percentuali della coppia di governo superano il 50 per cento, certo il Pd non fa paura e quel che resta del panorama politico italiano è talmente confuso e sfrangiato da destare poco interesse al di fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori. Ma televisione, social, giornali non danno tregua, documentano ogni attimo della giornata dei due vice premier e spargono a piene mani germi di polemiche e insoddisfazioni, enfatizzano ogni sbuffo e ogni mezza frase. Insomma se non ci fossero motivi per litigare i media gliene darebbero in continuità. Ma la gente si infastidisce, si annoia, e passa ad altro. In poche parole la eccessiva litigiosità della coppia Di Maio-Salvini e degli uomini che sono alle loro spalle ha stufato. Mentre le continue polemiche confondono ogni giorno di più la platea degli elettori italiani. Qualche scaramuccia ci può stare, il confronto sulla Tav, sui migranti può innervosire ma lascia aperte mille strade di recupero. Quando però si va ancora più sul pesante e la rissa è violenta e quotidiana, si alzano i toni e le parole grosse corrono in libertà anche i più distratti alzano la testa per capire che cosa succede e si preoccupano. Quando c’è di mezzo un sottosegretario in odor di corruzione e un sindaco della capitale che non controlla più la situazione e i due casi vengono agitati come clave si comincia a ragionare su un dopo che potrebbe non più essere così lontano. E i sostenitori dell’ipotesi che sia tutta una manfrina diminuiscono di giorno in giorno. Adesso tutto si legge in chiave Europee e i risultati confusi (fino a un certo punto) delle amministrative siciliane di domenica non fanno che gettare benzina sul fuoco.

Un sondaggio pubblicato dal QN, sostiene che solo il 38% degli italiani è sicuro che non ci sarà una crisi di governo a giugno, contro il 50% di chi dà ormai per spacciato il governo, mentre il 12% non si è fatto un’opinione.E una volta aperta la crisi, lo scenario previsto dagli italiani è sulle elezioni anticipate, un’ipotesi preferibile per il 48%. Il 28% spera che si formi una nuova maggioranza, mentre solo il 10% considera la soluzione più opportuna quella di un governo tecnico. Non sarà una risposta chiarissima, ma la sostanza è abbastanza evidente. Di Maio e Salvini hanno passato il segno, perfino il premier Conte dopo essere salito in vetta alle preferenze degli italiani perde smalto. Possibile che non capiscano le reali esigenze degli italiani? Hanno sconvolto il quadro politico delle alleanze, l’Europa ci guarda con sospetto e i poteri forti, i potentati finanziari non si fidano di noi. Pare che ci tengano in piedi solo perché gestire un eventuale crollo dell’economia italiana sarebbe troppo complicato da gestire. Ma questa fase non può essere eterna. Non è un caso che il ministro Tria si sia rintanato nella buchetta sfuggendo anche alle feroci imitazioni di Crozza. Che Cinque Stelle e Lega siano ancora al governo perché non c’è alternativa è chiaro a tutti. Ma l’alibi non può valere oltre un certo limite. Una soluzione andrà trovata. Dopo il 26 maggio il caos si sposterà per un po’ si sposterà in Europa. Ma per noi non sarà una tregua. Di Maio e Salvini si illudono che con una maggioranza diversa in seno al Parlamento Europeo anche la rigidità con la quale gli euro burocratici affrontano la crisi italiana verrà meno. Ma ne siamo certi? Il debito pubblico e la recessione possono sfuggire al controllo di una Europa in trasformazione e di un governo italiano litigioso. E allora cosa potrà accadere? Siamo nuovamente in guai seri. E nessuno può venire a salvarci.

