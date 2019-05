SABAUDIA/ Spiagge: nuove regole, rispunta il caso disabili

Sabaudia, parte ufficialmente la stagione, si chiuderà il 30 settembreI Il Comune ha emesso l’ordinanza balneare 2019. Ed emergono i problemi. A partire da quello dell’accesso dei diversamente abili alle spiagge. Le passerelle sono ancora a pezzi e il Comune, dopo aver incassato la condanna per condotta discriminatoria proprio nei confronti dei diversamente abili, oltre ad aver impugnato la sentenza del Tribunale di Latina, non sembra aver fatto molto per rendere gli arenili fruibili a tutti. Nell’ordinanza balneare viene però chiesto agli operatori balneari di fare quello che lo stesso ente locale non è riuscito a fare. “Tutti gli operatori balneari – viene specificato – sono tenuti a dotarsi dei dispositivi idonei ed omologati atti a consentire la fruizione dell’arenile e dello specchio acqueo antistante a persone diversamente abili. L’operatore è altresì tenuto a documentare agli uffici comunali competenti l’ottemperanza a detta disposizione normativa”. Riusciranno in poche ore i balneari a risolvere i problemi e rendere fruibili gli arenili per chi si trova in sedia a rotelle, che in piena autonomia, dopo aver parcheggiato, dovrebbe poter attraversare la duna, arrivare in spiaggia ed entrare in acqua. All’apparenza una missione impossibile. E anche un rischio per gli operatori balneari, considerando che il mancato rispetto di un’ordinanza espone a una serie di contestazioni sul fronte penale, sanzionatorio e alla perdita della stessa concessione. Nello stesso documento viene anche aggiunto: “I concessionari sono tenuti a garantire l’accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia e potranno, al fine di consentire la mobilità all’interno delle aree in concessione, posizionare altri percorsi sulla spiaggia, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare”.

Per quanto riguarda gli animali domestici, nell’ordinanza viene invece evidenziato che l’accesso agli arenili è vietato e che per loro, come ormai di consueto, verrà allestita una bau beach, consentendo però anche ai concessionari di riservare parte dell’area in concessione agli amici a quattro zampe. Un’altra chance per chi vuole andare al mare senza separarsi da “Fido”. Tra le disposizioni innovative vi è poi quella del divieto a partire dal 1 luglio, per i titolari della strutture balneari di utilizzare piatti, posate e bicchieri di plastica per servire alimenti e bevande ai loro clienti. Un contributo concreto per liberare il mare dalla plastica, che sta distruggendo ogni forma di vita. Vietati i massaggi fatti da ambulanti e imposto a chi gestisce i chioschi di occuparsi della manutenzione ordinaria delle passerelle. I concessionari sono inoltre tenuti a tenere pulita la spiaggia che hanno in concessione e lo specchio acqueo antistante la battigia. Gli stessi sono inoltre obbligati ad esporre cartelli sullo stato della balneabilità anche in lingua russa e indiana. E sul fronte della civiltà è stato imposto a chi gestisce le strutture balneari di far utilizzare i servizi igienici a tutti e non solo ai clienti.

Un obiettivo tra i più ambiziosi che emerge dall’ordinanza, all’apparenza volto a contrastare il lavoro nero, è poi quello dell’obbligo dei concessionari sia di esporre le tariffe per i vari servizi, comunicandole anche al Comune, che di comunicare allo stesso ente locale i nominativi degli addetti ai vari servizi. Insomma regole per vivere cinque mesi di mare da cui emergono subito tanti problemi per la loro effettiva applicazione, ma molte che appaiono destinate anche a rendere più pulita l’economia blu.

Ti potrebbero interessare anche: