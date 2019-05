Un Tredicine intercettato, «Ho cacciato l’assessore al Commercio»

Si presentavano negli uffici del Campidoglio e spadroneggiavano. Tangenti e intimidazioni erano servite per arrivare ai piani alti della pubblica amministrazione, tanto da pilotare le assegnazioni dei posteggi e da creare un mercato parallelo delle autorizzazioni. Ma il potere della famiglia Tredicine, la lobby del commercio ambulante romano, andava oltre. Addirittura, Alfiero Tredicine si vantava con il direttore dell’Ufficio Rotazioni dell’VIII dipartimento, Alberto Bellucci, di avere fatto cacciare l’ex assessore al Commercio, Adriano Meloni, colpevole di non avere obbedito alle sue direttive. «Meloni l’ho fatto caccià l’altro anno», dice, minacciando il funzionario di fargli fare la stessa fine. Emerge dall’informativa della Finanza e del X gruppo della Municipale, agli atti dell’inchiesta sul racket delle licenze. Quaranta indagati in tutto, compresi Dino e Mario Tredicine, sindacalisti, e due pubblici ufficiali: Bellucci, appunto, e il suo braccio destro, Fabio Magozzi. Sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata all’induzione illecita a dare o promettere utilità e al falso, per avere pilotato le assegnazioni dei posteggi in cambio di mazzette. Per gli inquirenti, il direttore dell’VIII dipartimento era il «trait d’union delle associazioni di categoria con il Comune di Roma».

Ti potrebbero interessare anche: