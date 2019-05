Salvini scalda le piazze della Tuscia

di WANDA CHERUBINI–

Ha scaldato gli animi e riempito la piazza il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri pomeriggio, dopo essere stato a Civita Castellana, è giunto a Tarquinia Lido per l’inaugurazione della mostra mercato delle macchine agricole, che ha richiamato numerose persone, giunte da ogni dove. Moltissima gente ha deciso così di trascorrere questo 1 maggio a Tarquinia Lido, tanto che si sono create anche lunghe code in strada nel pomeriggio intorno alle ore 16 all’altezza della zona artigianale tarquiniese. Ovviamente la notizia della presenza del vice premier nella località di mare ha invogliato molti ad essere presenti. Il ministro, con la sua cordiale disponibilità, dopo aver salutato dal palco i presenti, che lo hanno acclamato con applausi e grida festanti, si è reso disponibile a scattare selfie con i suoi sostenitori. Non tutti, però, sono riusciti a raggiungerlo sul palco, visto che per accedere i controlli sono stati serrati. Il vice premier, camicia bianca e jeans, ha ribadito l’esigenza di adottare la castrazione chimica per punire efferati reati come quello appena accaduto a Viterbo, che ha visto una ragazza 36enne subire violenza sessuale di gruppo da due esponenti di Casapound. Il ministro ha detto: “Chi mette le mani addosso a donne e bambini è un malato e va curato. In tanti Paesi è già in vigore in via sperimentale la castrazione chimica. E’ vero che il carcere deve rieducare, ma per questi pervertiti serve oltre la rieducazione una cura! Speriamo – ha proseguito Salvini – di riuscire a fare nei prossimi quattro anni quello che siamo riusciti a fare in questi quattro mesi. Ci abbiamo messo l’anima. Abbiamo commesso degli errori, sicuramente ne commetteremo altri, ma ci mettiamo il cuore perché sento che c’è tanta fiducia, affetto. Solo pensare 2 o 3 anni fa che in un pomeriggio del 1 maggio all’inaugurazione della fiera di Tarquinia voi foste qui, ad aspettare Salvini ministro e segretario della Lega e che io fossi qui con migliaia di persone a Tarquinia, sarebbe stato folle. Ma a me piacciono le sfide. Quando ho preso in mano la Lega questa era presente soltanto a Nord ed in tanti mi chiamavano dal Lazio, alla Puglia, dalla Sicilia all’Abruzzo. Qualcuno del Nord mi diceva di non perdere tempo, ma io ci ho messo la faccia, ho consumato le suole delle scarpe perché penso che il buonsenso non abbia confini, da Nord a Sud. E sono orgoglioso che tutti possano provarci”. Il vicepremier ha, quindi, ricordato come sia uscita da pochi giorni la classifica di gradimento dei governatori regionali e come, tra i 20 governatori, non sia un caso che, ai primi tre posti figurino i governatori della Lega di Veneto, Friuli e Lombardia. “Spero che anche il Lazio possa avere presto un governatore leghista – ha affermato Salvini – così come il comune di Roma possa avere un sindaco che si occupi dei romani, delle periferie di Roma, dei giardini, delle strade, delle buche, delle metropolitane, degli autobus. Non chiediamo miracoli, ma normalità“. Il ministro ha poi salutato i presenti ringraziandoli per quello che potranno fare il prossimo 26 maggio, quando saranno chiamati a votare per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Tarquinia. Si è, quindi, intrattenuto, per una buona mezz’ora con tutti coloro che sono riusciti a raggiungerlo sul palco per scattare la tanto agognata foto ricordo.

