Colleferro, arrivano i fondi per ristrutturare i reparti di Urologia e Oculistica

Novità per l’Ospedale di Colleferro. In arrivo dei fondi per la ristrutturazione della sezione di Diagnostica del Reparto di Urologia e di Oculistica. Di seguito, le parole dell’Assessore Stanzani:

L’Amministrazione Comunale annuncia altre importanti novità per il nostro Ospedale: l’assegnazione di fondi per la realizzazione di lavori di ristrutturazione della sezione di Diagnostica del Reparto di Urologia e del reparto di Oculistica.

La Regione Lazio con la Delibera n. 669 del 13 novembre 2018 ha provveduto in materia di “Assegnazione di fondi regionali alle aziende sanitarie ospedaliere a agli IRCCS pubblici destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie” ed ha assegnato alla Asl Rm 5 fondi per poter realizzare interventi di manutenzione straordinaria degli spazi funzionali e degli impianti.

Così con due delibere del 19 aprile u.s. il Commissario Straordinario della Asl Rm 5 ( Delibere n. 489 e 490) ha approvato i progetti esecutivi per la ristrutturazione della sezione di Diagnostica del Reparto di Urologia per i quali è stato stanziato un fondo di € 86.550 e per la ristrutturazione del nostro reparto di oculistica per i quali è stato assegnato l’importo di € 194.670.

Passi questi davvero importanti per continuare a garantire nel nostro territorio efficienza e qualità in ambito sanitario.

