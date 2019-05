Stanno blindando Palazzo Chigi, pericolo di attentati?

Ci deve essere qualcosa nell’aria, qualche segnalazione, qualche soffiata. Oppure è solo un eccesso di zelo, di prudenza. Stanno preparandosi a blindare Palazzo Chigi contro possibili attacchi terroristici. Purtroppo anche un discorso così serio a Roma finisce in caciara, pasticciato, confuso. Quando c’è di mezzo il Campidoglio a gestione grillina è sempre così. L’esigenza di sicurezza era emersa già il 23 giugno 2017, un anno dopo la strage di Nizza e un mese prima dell’attacco di Barcellona, quando il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura aveva stabilito di innalzare i livelli di sicurezza della Presidenza del Consiglio e di Palazzo Montecitorio.Due anni dopo ci stiamo ancora pensando? Pare che a ridosso di Chigi sarà installata una doppia fila di barriere anticarro a protezione della sede del governo in via dell’Impresa, la strada che si trova all’incrocio tra piazza del Parlamento e via del Parlamento e che conduce alla parte retrostante dell’edificio della Presidenza del Consiglio. Si tratta di dispositivi in grado di tenere l’urto di un tir lanciato a forte velocità, una delle tecniche utilizzate dagli estremisti islamici a Nizza, Barcellona ma anche a Berlino, Stoccolma e Londra. In prefettura hanno pensato proprio a quegli attentati che hanno utilizzato camion tra il luglio 2016 e l’aprile del 2017. Perfetto. E’ stato chiesto al Campidoglio di predisporre dei progetti di intervento per piazza Montecitorio e via della Missione (per garantire la sicurezza della Camera dei deputati) e per piazza Colonna e via dell’Impresa (a tutela di Palazzo Chigi). Ci sono da sostituire a Piazza Colonna e Piazza Montecitorio gli elementi mobili e provvisori (come le transenne stradali o le fioriere in cemento), giudicati poco efficaci e poco decorosi, con altri permanenti. Ma solo solo nei giorni scorsi la giunta capitolina guidata da Virginia Raggi ha approvato il primo progetto definitivo, quello relativo a via dell’Impresa che per Palazzo Chigi è prioritario. A ritardare la procedura è stata la difficoltà di mettere d’accordo tutti i soggetti coinvolti, ossia Campidoglio, Municipio I, Questura, uffici preposti alla sicurezza della Presidenza del Consiglio e della Camera e istituzioni a tutela dei beni culturali e ambientali, cioè la Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali di Roma e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Le cose funzionano ( è solo un modo di dire) così da queste parti: per fortuna i terroristi – se mai ci hanno pensato – devono aver rinunciato per la difficoltà di arrivare nei pressi di Palazzo Chigi, la stessa che si trovano ad affrontare i comuni mortali romani. Con i lavorisaranno posizionate sul tratto carrabile della strada due barriere mobili a scomparsa tipo “road blocker”, e un dissuasore centrale, sempre a scomparsa, in grado di contrastare eventuali tentativi di sfondamento. Le barriere infatti avranno dimensioni pari a 2 metri per 1,90, in grado di fermare un mezzo di 7 tonnellate e mezza lanciato a 80 km/h. Ci fidiamo? Resta qualche soldo per pensare anche a qualcos’altro, magari a qualche buca di troppo?

