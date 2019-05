IRAN: USA SCHIERANO PORTAEREI, ‘NON VOGLIAMO GUERRÀ

Gli Stati Uniti stanno dispiegando la portaerei Abraham Lincoln e un cacciabombardiere al Us Central Command per «inviare un messaggio chiaro e inequivocabile al regime iraniano»: a «qualsiasi attacco agli interessi americani» gli Usa risponderanno con una «forza inarrestabile». Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, John Bolton. «Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra con il regime iraniano, ma sono pronti a rispondere a qualsiasi attacco» dice Bolton

– Il dispiegamento americano è in risposta a diverse «indicazioni e avvertimenti preoccupanti» arrivati dall’Iran, afferma Bolton. La decisione è arrivata dopo un confronto avuto a livelli più alti dell’amministrazione nel corso del fine settimane e rappresenta per gli Stati Uniti un significativo dispiegamento di forze in un’area, il Medio Oriente, dalla quale gli Usa si sono progressivamente ritirati. Secondo funzionari dell’amministrazione, le nuove informazioni di intelligence sulle minacce poste dall’Iran hanno allarmato la Casa Bianca e fatto scattare il dispiegamento. La natura delle minacce non è chiara ma è possibile che ci siano indicazioni di possibili mosse di gruppi iraniani contro interessi americani

