Palermo, tangenti per appalti in opere pubbliche: arresti

Vasto giro di tangenti nel settore degli appalti pubblici. Eseguite diverse misure cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori. Scattata all’alba un’operazione della polizia di Stato di Palermo in esecuzione a numerose misure cautelari, emesse dal gip, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di imprenditori e di Funzionari della pubblica amministrazione, per corruzione, falso in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato. Le indagini nell’ambito del blitz “Cuci e scuci”, hanno avuto inizio dalla denuncia di un imprenditore edile, imbattutosi in una richiesta di tangenti da parte di alcuni funzionari pubblici in servizio presso il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche, per la ristrutturazione edile di una scuola elementare nella provincia di Palermo. Quattordici le misure cautelari disposte, fra cui quattro arresti, che hanno coinvolto anche funzionari pubblici. E’ il risultato delle indagini della Sezione “Anticorruzione” della Squadra mobile di Palermo, che ha registrato un sistema corruttivo nel settore degli appalti per opere pubbliche e che ha interessato l’importante distretto ministeriale deputato a veicolare rilevanti fondi pubblici.

