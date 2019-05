Asl Roma 5, Genazzano, in arrivo il progetto “infermiere di famiglia”

Iniziati i lavori per rendere più confortevole e adeguato alle necessità dei cittadini l’ambulatorio di via Andreani a Genazzano.Gli interventi riguarderanno il piano terra e il vano scala della struttura. I lavori prevedono lo svellimento carta da parati, la raschiatura delle vecchie tinteggiature degradate, la rasatura degli intonaci esistenti, la tinteggiatura di soffitti e pareti, la revisione dei quadro elettrico e messa a norma dell’impianto elettrico.Al fine di migliorare ed ampliare l’offerta dei servizi sanitari alle persone sarà presente in sede un infermiere per le attività di prelievo e ambulatorio infermieristico nell’ottica dell’attivazione, terminati i lavori, del progetto “infermiere di famiglia”.

Per approfondire

L’Infermiere di famiglia -•È responsabile della presa in carico del paziente, della famiglia e della comunità; •Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività;•Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;•Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico attraverso il PAI (piano assistenziale

