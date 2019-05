Il sottosegretario Siri fuori dal governo. Conte lo ha dimissionato

Il sottosegretario leghista Armando Siri, sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indagato per corruzione, è fuori dal governo. È durata oltre due ore a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Il dibattito è stato quasi del tutto assorbito dal caso della revoca del sottosegretario Siri.

La revoca dell’incarico al sottosegretario della Lega Armando Siri è avvenuta senza una votazione del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista dalla legge. La rimozione di un sottosegretario, come dimostra anche il precedente di Vittorio Sgarbi, segue infatti una procedura analoga a quella della sua nomina, stabilita dall’articolo 10 della legge 400 del 1988: «I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei Ministri». Nel caso di Siri, la revoca è stata proposta dal premier Giuseppe Conte, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, sentito il Cdm. Ora il decreto arriverà alla firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma il passaggio, come confermato da alcuni precedenti, è solo formale.

«Ci sarà un decreto per la revoca di Armando Siri. Dal Cdm, dopo una discussione franca e non banale, c’è stata piena fiducia sul mio operato e il governo ha preso la decisione più giusta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte arrivando alla Sinagoga.

«Non è una vittoria del M5s, non sono qui per esultare, è una vittoria degli italiani onesti», in un Paese che ha «la corruzione più alta d’Europa. La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze». Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi.

«Il governo oggi ha dimostrato che anche sulle sfide più ostiche troviamo sempre una quadra per andare avanti. L’importante è tutelare la credibilità di questo governo. Mi fa piacere che tutti oggi abbiano ribadito la piena fiducia a questo governo e al premier Conte». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm sul caso Siri.

«Mi fa piacere che non si sia andati alla conta» in Consiglio dei ministri su Siri «perché il nostro obiettivo non è dimostrare una superiorità numerica né una superiorità morale». Lo dichiara il vicepremier M5S Luigi Di Maio a Palazzo Chigi.

«Andiamo avanti con la fiducia dei cittadini, consapevoli che senza questo fattore non potremmo mai sentirci il governo del cambiamento». Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte arrivando in Sinagoga a Roma.

«Ho detto anche in Cdm che bisogna convocare subito un vertice di governo su salario minimo e flat tax, e chi le propone porta anche le coperture. Il mio obiettivo è non aumentare Iva e abbassare le tasse agli italiani. Lotta all’evasione seria e spending review sono i due obiettivi che ci dovremo dare». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm sul caso Siri.

«In una giornata come quella di oggi in cui l’Italia è scossa da inchieste su temi che riguardano la cosa pubblica, per me è altrettanto importante che il governo oggi abbia dato un segnale di discontinuità rispetto al passato». Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio al termine del Cdm sul caso Siri.

Quella che c’è stata oggi in consiglio dei ministri «è stata una discussione civile e pacata. La Lega, intervenuta con i ministri Bongiorno e Salvini, ribadisce fiducia nel premier ma anche la convinta difesa del sottosegretario Armando Siri, innocente fino a prova contraria come tutti i 60 milioni di Italiani». Così fonti della Lega dopo il cdm che ha portato al ritiro delle deleghe al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione.

E ancora. «Basta coi litigi e con le polemiche, ci sono tantissime cose da fare: flat tax per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei cantieri, sviluppo e infrastrutture: basta chiacchiere, basta coi no e i rinvii». Lo dichiarano fonti della Lega al termine del Consiglio dei ministri.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato al tavolo del Consiglio dei ministri le motivazioni che sono alla base dell’opportunità di revocare il sottosegretario Armando Siri. I ministri 5 Stelle – tutti presenti, da Riccardo Fraccaro a Alberto Bonisoli a Barbara Lezzi – sono entrati in blocco nella sala del Consiglio alle 9:45, ad eccezione di Luigi Di Maio. I leghisti, tutti presenti anche loro, da Gian Marco Centinaio a Giulia Bongiorno, sono cominciati ad entrare alla spicciolata nella stessa sala a partire dalle 10:20, stessa ora alla quale ha fatto ingresso anche il vicepremier Matteo Salvini. Poco dopo è stato l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, ad entrare nella sala del Consiglio. Ultimo a sedersi al tavolo del Cdm il premier Giuseppe Conte, entrato poco dopo le 10.30. Sono assenti i ministri Giovanni Tria ed Enzo Moavero.

Matteo Salvini aveva riunito i ministri della Lega nell’ufficio di Giancarlo Giorgetti, prima dell’inizio del Consiglio dei ministri che deve decidere della revoca del sottosegretario Armando Siri. Non ci sarebbero stati contatti diretti, in mattinata, tra M5s e Lega. In attesa dell’inizio del Cdm, i ministri pentastellati sarebbero già nella sala di Palazzo Chigi dove si riunisce il Consiglio, ma senza Luigi Di Maio. Tutti presenti, sottolineano in casa M5s: da Giulia Grillo a Danilo Toninelli, fino a Elisabetta Trenta e Sergio Costa.

