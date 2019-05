Royal baby, si chiamerà Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor il figlio di Meghan Markle e Harry. Il nome è stato divulgato sul profilo Instagram della coppia insieme a una foto in cui il piccolo viene presentato alla reale bisnonna, la Regina Elisabetta. Spiazzate tutte le previsioni dei bookmaker, sia quelle più consuete per la famiglia reale britannica, sia quelle più innovative.

Nello scatto, in bianco e nero, la Regina e il principe Filippo, inteneriti, sorridono al loro bisnipote appena nato. E vicina a Meghan si “affaccia” anche Dora Ragland, la mamma, arrivata apposta dagli Stati Uniti per assistere la figlia durante il parto.

l nome completo deciso dai genitori è Archie Harrison, come precisa una comunicazione di corte. Per l’esattezza si chiamerà Archie Harrison Windsor-Mountbatten (dove Windsor-Mountbatten è il cognome completo della dinastia britannica, ossia quello che associa il casato della regina Elisabetta e quello del principe consorte Filippo). Il profilo non indica al momento un titolo nobiliare specifico per il neonato, che appartenendo a un ramo cadetto non è necessariamente destinato, salvo decreto ad hoc della sovrana, a essere principe né a ricevere l’appellativo – concesso ai suoi genitori – di ‘Altezza

