BALLOTTAGGI IN SICILIA, CINQUE COMUNI AL VOTO DOMENICA

Turno di ballottaggio domenica prossima, dalle 7 alle 23 in cinque dei sette Comuni siciliani, con popolazione superiore ai 15mila abitanti, chiamati al voto lo scorso 28 aprile. Unico capoluogo al voto è Caltanissetta, dove gli elettori saranno chiamati a scegliere fra il candidato del centrodestra, Michele Giarratana che al primo turno ha raggiunto il 37,39 per cento delle preferenze e Roberto Gambino, sostenuto dal M5s che si è fermato al 19,92 per cento. In provincia, a Gela, si confronteranno Cristoforo Greco (36,28 per cento) e Giuseppe Spata (30,57 per cento). Il primo è appoggiato dall’alleanza tra il pezzo di FI vicino a Gianfranco Miccichè e il Pd, mentre il secondo è il candidato della Lega. In provincia di Trapani occorrerà procedere al ballottaggio nel Comune di Castelvetrano, fra Calogero Martire (30,30 per cento) del centrodestra e Enzo Alfano (28,49 per cento) del M5s, e a Mazara del Vallo fra Salvatore Quinci (31,51 per cento), sostenuto da liste civiche, e Giorgio Randazzo (24,25 per cento) della Lega. Infine, in provincia di Palermo, a Monreale, si sfideranno al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94 per cento), sostenuto da DiventeràBellissima, e l’uscente Pietro Capizzi (21,20 per cento). Lo scrutinio avrà inizio subito dopo il completamento delle operazioni di voto, durante le quali saranno pubblicate tre rilevazioni sull’affluenza degli elettori, i cui dati saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23 di domenica.

Ti potrebbero interessare anche: