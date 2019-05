Cannabis, Salvini: «Chiusi i primi tre negozi»

Chiuso il caso Siri, la “guerra” tra Salvini e Di Maio continua su ogni fronte. Uno di questi sono i cannabis store (i negozi che vendono marijuana legale poiché contenente bassissimi livelli di Thc) e la proposta targata M5S per la cannabis libera.

«Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura perché è in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche», esulta Salvini. «Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città – ha aggiunto -. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto». «Spero che il modello Marche possa essere seguito da altre regioni italiane, oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione». «Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli».

E ancora: «Combattere la droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica», risponde a Luigi Di Maio chiedendo che «il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera». «Non è nel contratto di governo – conclude il ministro dell’Interno – e non voglio lo Stato spacciatore».

«Annullato il Festival della Canapa di Torino. Ottima notizia! E che si aggiunge alle due chiusure di negozi di cannabis in provincia di Macerata, oggi. Dalle parole ai fatti!», aggiunge poi il capo del Viminale, commentando la cancellazione del Festival che era previsto dal 17 al 19 maggio.

