CHAMPIONS: TOTTENHAM, UN ALTRO MIRACOLO DOPO QUELLO DEI REDS

Un’altra notte di Champions, un altro miracolo, la stampa britannica in estasi dopo l’impresa del Tottenham: «È successo di nuovo». I tre gol nel secondo tempo di Amsterdam regalano al Tottenham la prima finale di Champions League della sua storia. Protagonista assoluto della vittoria sull’Ajax, Luca Moura, immortalato su tutte le prime pagine dei quotidiani di Sua maestà. «Moura the same», gioco di parole tra il nome dell’attaccante brasiliano e l’espressione inglese che significa «identico», è il titolo più ricorrente, utilizzato da Daily Star, Daily Express e Sun. Didascalia d’obbligo per ricordare anche il capolavoro calcistico del Liverpool, prossimo avversario degli Spurs nella finale di Madrid. Se quello dei Reds era stato ribattezzato «il miracolo di Anfield», «ora il miracolo è di Moura», apre il Daily Telegraph«. Sulla stessa lunghezza d’onda l’Independent, »Moura è l’uomo dei miracoli per gli Spurs«. »È successo di nuovo«, il titolo scelto dal Times, con doppio riferimento: all’impresa dei Reds contro il Barcellona, ma anche alla finale di tutta inglese di Kiev del 2008, vinta dal Manchester United. »Puoi fare qualsiasi cosa«, titola il Guardian. Ma quella di Johan Cruyff resterà per sempre la notte di Moura, come ricorda il Mirror, con l’ennesimo gioco di parole: »One Moura miracle«, ovvero »un miracolo in più«.

