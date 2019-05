La lunga agonia della Raggi

Mettetela come vi pare, la sortita di Virginia Raggi a Casal Bruciato in difesa del diritto di una famiglia rom di entrare in possesso di un appartamento assegnatole è l’ennesima esposizione pubblica ad un linciaggio mediatico cercato scientemente. L’ennesima tappa di una lunga agonia che è iniziata ormai tanto tempo fa, quando una imbarazzata consigliera municipale grillina si è trovata proiettata al vertice del Campidoglio senza preparazione adeguata, senza la personalità e il carisma adeguati. Che ragioni per conto proprio o che sia stata e sia ancora eterodiretta interessa poco all’opinione pubblica romana, la sua giunta sta finendo di mandare a fondo la città sostanzialmente per la accertata incapacità di governare. C i voleva un personaggio esperto, carismatico, temuto e rispettato, per svoltare, ci siamo trovati degli apprendisti stregoni – per di più fortemente ideologizzati – che sono andati avanti a suon di esperimenti sulla pelle dei romani. Quanto è stato ragionato e quanto è stato frutto di un colpo di testa il blitz in mezzo a quella folla urlante, tenuta a fatica a bada da un imponente schieramento di celerini? Ha presentato delle motivazioni nobilissime, la difesa e la tutela dei diritti, perfetto. Ma l’azione ha avuto una fortissima valenza politica – secondo alcuni si è trasformata in boomerang, secondo altri ha tolto spazio sui media ad altre notizie politiche pesanti e imbarazzanti – e questo non poteva non essere messo in conto. Virginia eroina, dunque, o fredda calcolatrice? Ci sono due modi di leggere la sua azione di amministratrice, in questo frangente. Ha messo la faccia per difendere un provvedimento della sua giunta, ha voluto far vedere che non è contro i rom in aperto contrasto con la politica dell’avversario Salvini, siamo in campagna elettorale, del resto, tutto è permesso. Il risultato è che ha conquistato un sacco di consensi a sinistra, ha preoccupato i benpensanti e ha regalato alla destra un territorio da sempre consacrato alla sinistra. Bel colpo, ha detto qualcuno. Ma c’è un’altra riflessione che non può essere evitata. Un buon amministratore, un saggio amministratore cerca di prevenire e di evitare i problemi, cerca di limitare i conflitti e di aggirare ogni occasione di possibile scontro sociale. Se quella azione andava fatta bisognava prepararla in altro modo, questo è poco ma sicuro. Sicuramente in un altro tempo, spiegando e inserendo il tutto in una strategia ragionata e condivisa. Troppo difficile da capire? Così si è pasticciato tutto, ricucire e ragionare sarà più difficile. Ha vinto lo Stato? Magari, l’autorità ha vinto – per modo di dire -con la forza e ha fatto una pessima figura-

