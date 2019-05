ESERCENTI AL CONTRATTACCO/ “Chiediamo un incontro urgente ai senatori e ai deputati del Lazio

– Come Presidenza Fiepet Confesercenti, in vista della Assemblea di lunedì 13 maggio, nonostante reiterati tentativi di dialogo con la Presidenza e il Consiglio del Primo Municipio, riscontriamo un totale disinteresse alle problematiche della nostra categoria a cui non c’è mai stata risposta o soluzione. Pertanto abbiamo deciso di rivolgerci a tutti i Senatori e Deputati eletti nel territorio del Lazio, a cui chiediamo un incontro urgente per porre alla loro attenzione un problema che sta rovinando l’intero tessuto commerciale romano e aprire quanto prima un tavolo di lavoro e confronto al fine di trovare soluzioni a un disastro annunciato e che sembra essere senza via di uscita. Una categoria come la nostra, con l’onore di rappresentare oltre tremila aziende della ristorazione romana, non si può arrendere davanti a una situazione di degrado, figlia di un’inefficace lungimiranza politica degli ultimi quindici anni. Il Centro storico di Roma sta sparendo, sommerso da degrado, abusivismo e approssimazione. Chiediamo pertanto aiuto per non far sparire l’ultima parte di un tessuto commerciale ridotto sul lastrico. Così ha dichiarato in una nota Claudio Pica, Presidente Fiepet Confesercenti Roma.

