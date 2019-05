RAI: SALVINI, ‘VADO DA TUTTI, MA NON DA FAZIO SE NON SI DIMEZZA STIPENDIÒ

«L’altra sera sono stato dalla Gruber… Vado ovunque, trasmissioni super partes, non schierate… Ma da uno non riesco proprio ad andare. Da Fazio non ci vado finché non si dimezza lo stipendio da tre milioni per fare i comizi». Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini in un comizio ad Albenga trasmesso via Facebook

Ti potrebbero interessare anche: