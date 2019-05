Se entra in campo il Pontefice…

Non ricordiamo un altro intervento diretto di tale portata da parte di un Papa. E’ normale che il capo della Chiesa si sostituisca alle autorità italiane in una situazione di questo genere? Un atto di solidarietà, certo, fatto di tasca propria, ma anche una sorta di ingerenza negli affari di una amministrazione pubblica di un altro stato che evidentemente aveva preso una posizione differente di fronte ad una situazione di illegalità. Può essere presa come un monito, una raccomandazione a gestire queste emergenze sociali in modo diverso? Difficile pensare che il Pontefice si metta a giocare con le provocazioni, con le sfide, entrando in linea di collisione con le autorità italiane. Altre volte l’elemosiniere della Santa Sede era intervenuto a Roma come altrove a sanare situazioni disperate, a tamponare falle umane e sociali. Ma in questo caso la risposta – in tempi rapidissimi rispetto alla notizia dell’emergenza – è arrivata su una questione che già divide e contrappone amministrazione, forze politiche, società civile. Uno stabile occupato illegalmente può contare sul fatto che l’amministrazione cittadina provveda a pagare le bollette della luce (pure in virtù di una emergenza)? Certo che no, lo stabile deve essere sgomberato, chi ci vive dentro deve essere aiutato dalle autorità competente a trovare una soluzione di vita. Può una amministrazione smettere di pagare dette bollette dopo che la società elettrica aveva staccato la luce lasciando quattrocento famiglie al buio? La risposta a questa domanda è più articolata e comunque difficile per le implicazioni politiche e sociali, ma certamente sì. Preparandosi ad affrontare le conseguenze di questo passo. E’ stata una operazione combinata per determinare lo sgombero? Possibile anche questo. E adesso cosa succede? Perché il Papa non va a sanare mille altre situazioni di emergenza che tengono sotto scacco cittadini indigenti in giro per la città? E’ il vescovo di Roma, sono sue pecorelle, in fin dei conti. Potrebbe negoziare con il Campidoglio un accordo in questo senso. Ma si scatenerebbe l’inferno. Dunque la questione è aperta. E presenta diversi passaggi delicati

Ti potrebbero interessare anche: