FOCUS/ TENNIS: PIOGGIA BLOCCA OPEN ITALIA,

Quella che doveva essere una grande giornata di tennis alla fine si chiude senza nemmeno un 15 giocato. A vincere al Foro Italico è solo la pioggia che, incessante, costringe per tutta la giornata a rimandare l’avvio del programma degli Internazionali d’Italia. Alla fine, con i campi mai scoperti dai teloni, i supervisor Atp e Wta optano per l’annullamento delle sessioni di gioco diurna e serale, posticipando di 24 ore i match previsti. Ad alzare il sipario domattina alle 10 sul Centrale sarà la Osaka, n.1 del ranking femminile, che affronterà la Cibulkova, e a seguire toccherà a Federer debuttare sulla terra rossa capitolina con Sousa. Subito dopo pranzo spazio quindi al n.1 del ranking Djokovic contro Shapovalov. La sessione serale vedrà probabilmente Nadal opposto a Basilashvili, sempre che Rafa non inciampi nel suo match d’esordio. La sfida tra l’iberico e Chardy è programmata come secondo match sul Granstand, stesso campo dove giocherà l’azzurro Berrettini (aspetta un match di secondo turno) e quindi Coric (probabilmente contro Federer, anche lui come Nadal chiamato al ‘doppio impegnò a meno di sorprese). Sul Pietrangeli largo ai match di Thiem, Halep, e sopratutto Fognini, che se la vedrà col moldavo Albot. In campo anche gli altri azzurri Sinner (sul campo 1 contro Tsitsipas) e Cecchinato (avversario di Kohlschreiber sul campo 2). Per quest’ultimo, in caso di successo, ci sarà quasi certamente l’impegno più duro visto che si troverebbe Djokovic dall’altra parte della rete. Ovviamente questo dando per scontato il successo del serbo nel suo primo impegno di giornata

