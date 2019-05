SICUREZZA: BOZZA, ARRIVA FONDO DA 2 MLN PER I RIMPATRI

– È istituito presso la Farnesina un fondo per i rimpatri con una dotazione iniziale di due milioni per il 2019. È una novità che emerge dalla bozza del decreto sicurezza bis redatta dal Viminale in vista del preconsiglio di domani. I fondi potranno aumentare: fino a 50 milioni annui potranno arrivare dai risparmi che derivano dalla razionalizzazione dei centri per l?immigrazione. Serviranno a finanziare interventi di cooperazione o intese bilaterali per i rimpatri

