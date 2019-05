La Croce Rossa non paga gli stipendi, i dipendenti occupano la sede a Roma

Una ventina di dipendenti della Croce Rossa Italiana ha occupato per protesta la sede principale della Croce Rossa in via Ramazzini, a Monteverde. Gli operatori lamentano il mancato pagamento di stipendi per svariate mensilità. Il personale della sede, nella mattinata, ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti due equipaggi che hanno constatato che si è trattato di una protesta pacifica, senza l’uso di striscioni. I venti dipendenti, così come prevede la prassi, sono stati solamente identificati dalle forze dell’ordine. Coloro che hanno protestano lavorano nella trincea della tossicodipendenza. Sono impiegati in un ”Sert” dove si distribuisce il metadone a chi vuole uscire dalla dipendenza dell’eroina. Un lavoro considerato a contatto con il disagio e la sofferenza.

