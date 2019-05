ASL ROMA4 / Domenica a Ladispoli la Giornata della Salute



Si svolgerà domenica 19 la Giornata della Salute di ladispoli dalle ore 8 alle 14.00 . Dopo il successo dello scorso anno si replica questa gironata dedicata alla salute non solo dell’uomo ma anche dei nostri amici animali, non mancheranno infatti le consulenze per i nostri amici a quattro zampe.

I progetto ha come obbiettivo quello di mettere al centro dell’attenzione la salute dell’uomo e come prima regola per la salvaguardia della salute stessa : la PREVENZIONE.Si vuole diffondere la cultura della prevenzione come principale fattore per mantenere la propria salute e quella degli animali in ottimo stato. La giroata della salute è resa possibile grazie alla collaborazione tra enti e associazioni che operano sul territorio, nel nome di un servizio gratuito fruibile a tutti quanti. I sistemi sanitari hanno risposto all’aumento delle malattie croniche, registratasi negli ultimi 20 anni nelle popolazioni dei Paesi a sviluppo avanzato, adottando un approccio di medicina proattiva che utilizza percorsi di “auto-gestione della malattia”. Il ruolo attivo del paziente è uno degli elementi considerati indispensabili per il successo di tali modelli. Occorre accompagnare, partendo da una visione di sanità orientata alla comunità, i diversi cambiamenti nel sistema sanitario, con azioni che facilitino le occasioni e le opportunità per il rafforzamento e il mantenimento delle capacità di autogestione da parte del paziente. Da quanto sopra esposto nasce l’iniziativa del Comune di Ladispoli di aderire alla promozione della giornata mondiale della salute visto, non come evento di un giorno, ma come punto di partenza di un percorso mirato a migliorare le condizioni di salute dei cittadini.La ASL Roma 4, in questa occasione, fornisce a tutti i cittadini la possibilità di comunicare con i professionisti delle strutture sanitarie territoriali site nel comune di Ladispoli, avvicinando la sanità alla popolazione.

Le iniziative coinvolgono:

•l’area veterinaria che posizionerà microchip gratuitamente oltre ad eseguire consulenze alimentari e vaccinali per i nostri amici a 4 zampe.

•l’area della prevenzione verranno eseguite mammografie a donne dai 40 ai 49 anni e donne ultra settantenni, vengono eseguite ecografie della tiroide, visite diabetologiche, visite senologiche, vaccinazioni antitetaniche, visite e consulenze dietologiche, consulenze per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, ecc.

•il poliambulatorio presenterà tutti i progetti e le attività legate ai percorsi diagnostici terapeutici e alla continuità assistenziale;

•il Centro diurno fornirà informazioni e consigli rispetto la salute mentale

•il consultorio propone una particolare attenzione alle future mamme e alle neo mamme mettendo a disposizione 3 sportelli di ascolto per fornire consigli di tipo pediatrico, psicologico e ginecologico.

•Le assistenti sociali daranno informazioni sulle adozioni e affidamenti.

Ti potrebbero interessare anche: