Bioparco a rischio chiusura? Tutta colpa del Comune, non paga

Il Bioparco è rimasto a secco perché il Campidoglio non ha pagato la sua parte e non può, quindi, approvare il bilancio in un momento molto delicato in cui sarebbe necessario assumere veterinari, già sotto organico, e risorse fresche in cassa che ristorerebbe, almeno in parte, i danni dei mancati ingressi dovuti al maltempo che ha rovinato le gite fuori porta di Pasqua e Primo Maggio.

L’altro ieri il numero uno del Bioparco ha scritto una lettera a Virginia Raggi ricordando che senza il contributo del Comune la struttura è a rischio chiusura. La Dirigenza generale del Comune aveva dato ampie rassicurazioni, le ultime sono state ribadite anche la scorsa settimana, ma alla fine le rate dell’ultimo scorcio del 2018 e le prime due del 2019 non sono ancora state pagate.

E quindi, è scattata l’emergenza finanziaria che consente di spendere soldi solo per coprire i costi di alimentazione, cure sanitarie e veterinarie degli animali ospitati nelle strutture della Fondazione. «Ma fra breve – avverte il Presidente – anche da questo punto di vista dovremo effettuare dei tagli, che saranno purtroppo drastici». I tagli, infatti sono già in corso: un esempio su tutti è il programmato adeguamento del settore veterinario che non è stato realizzato, «tanto che risulta in gravissima carenza di organico».

