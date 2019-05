”Faculty Led Program Abroad in Rome 2019″, consegna degli attestati dell’attività internazionale

Venerdì 17 ha avuto luogo nei locali della Fondazione ITS la cerimonia di consegna degli attestati dell’attività internazionale ”Faculty Led Program Abroad in Rome 2019” che si è svolta tra il 6 e il 17 maggio 2019. consegna degli attestati dell’attività internazionale ”Faculty Led Program Abroad in Rome 2019″. Il programma Faculty Led Program Abroad in Rome 2019 è l’inizio di un percorso che la Fondazione ITS intende realizzare con il Seneca college (Toronto, Canada)e che si sviluppa su più campi: ricerca applicata, riconoscimento dei percorsi, rilascio di titoli di studio con doppia valenza, collaborazione tra start up che vedono coinvolti gli studenti dei percorsi ITS e diplomati per avviare collaborazione internazionali che prevedono sviluppi e collaborazioni anche con altre realtà pubbliche e private in una logica di sistema. Il percorso si è sviluppato con modalità di peer education realizzando, sotto la conduzione di docenti, attività di ricerca e sviluppo di un prodotto cosmetico antiage a base di acido rosmarinico.

