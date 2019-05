Forse è meglio spegnere il calcio. Quei vigili allo sbaraglio, che vergogna



Di Paolo Dordit

Lazio-Atalanta, lafollia degli ultras, l’attacco ai vigili, la città paralizzata, qualche arresti e qualche daspo non cambiano le cose. Forse è meglio spegnere il calcio per un po’ e ricominciare da capo. Bastano norme più severe, bastano più mezzi e strumenti di difesa e di offesa per i vigili? Certo che no. La retorica di tanti dibattiti lascia l’amaro in bocca, è tutto inutile, non siamo in grado di cambiare questa situazione. Roma mercoledì ha vissuto una giornata nerissima, e non per la pioggia. Tutta colpa di chi non sa o non vuole gestire le situazioni, di chi preferisce lasciar andare le cose senza reagire. Forse perché non saprebbe come. La somma di eventi come la mille miglia a Via Veneto, il tennis mondiale, Piazza di Siena, la finale di coppa Italia e il maltempo si è rivelata un cocktail esplosivo. Vigili e forze dell’ordine hanno militarizzato in forze un quadrante della città ma non hanno saputo evitare il disastro. Non si può vivere così non si può vivere in una città che mette a rischio i suoi cittadini e le forze dell’ordine. Abbiamo fatto finta di niente, ma era nell’aria una serata calda, violenta. E ora avanza il tempo per le polemiche, per le recriminazioni. Un dirigente della Municipale sfuggito di poco al linciaggio, 180 pullman di tifosi atalantini scortati fin sull’autostrada, la rivolta dei vigili. Nessuno ha ben capito cosa si potrebbe fare per evitare tutto questo, ma è ovvio che quel che è stato fatto è sbagliato o insufficiente. Ma riavvolgiamo il nastro, una città come Roma deve vivere in stato d’assedio per una partita di calcio? I romani devono vedere calpestati i propri diritti civili per ventidue giovanotti che inseguono il pallone? So deve giocare con gli stadi vuoti, tanto c’è la televisione? E i vigili? Su di loro ci accaniamo, li contestiamo, li critichiamo. Lavorano male e lo sanno. Ma perché devono essere picchiati senza che nessuno reagisca? Che vergogna.

