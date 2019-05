La Mille Miglia per le vie di Viterbo

DI WANDA CHERUBINI

VITERBO – La città dei Papi si è svegliata ieri con il piacevole rumore delle rombanti auto d’epoca della famosa “Mille Miglia”. Ben 130 le autovetture di quest’anno con 430 equipaggi, che stanno partecipato al Ferrari tribute to Mille miglia e il Mercedes Benz Mille miglia challenge. Bellissime auto che hanno sfilato anche per le vie del centro storico per la 37esima rievocazione storica delle Mille Miglia. Tra i vip alla guida delle mitiche auto, da Carlo Cracco a Joe Bastianich. La carovana di auto d’epoca era partita da Roma tina per raggiungere Monterosi e poi Ronciglione, dove è avvenuto il controllo a timbro in piazza della Nave. La corsa è poi ripartita alla volta di Viterbo, per giungere a piazza del Plebiscito, per il secondo timbro di giornata, dopo aver percorso via San Pietro, via San Pellegrino, piazza San Pellegrino, piazza San Carluccio, via San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine. Ad aspettare le auto d’epoca ed i loro equipaggi in piazza del Plebiscito era presente il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, insieme al direttore dell’Automobile club Viterbo Lino Rocchi, che ha salutato il passaggio delle auto dirette alla volta di Bologna, per l’arrivo della tappa numero tre. Oggi infatti, la Bologna-Brescia chiuderà la corsa con la premiazione in piazza della Vittoria. Presente anche l’assessore comunale al turismo Marco De Carolis, che insieme al primo cittadino ha accolto anche i due equipaggi della Tuscia composti da Massimo Saggini e Domenico Struzzi su Jaguar Xk 120 Ots roadster del ’54 ed Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio su MM spider del ’47. Le auto, percorrendo poi via Ascenzi, hanno proseguito la loro corsa alla volta di Bologna, sotto gli occhi ammirati di passanti e turisti che non si sono fatti mancare l’occasione di scattare numerose foto.

