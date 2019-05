Sabaudia torna la spiaggia per cani, ma cambia location

L’area individuata è quella tra la passerella ubicata al km 21,990 del lungomare e la foce del lago di Caprolace



Torna la spiaggia per cani a Sabaudia. Nei giorni scorsi l’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta municipale, che ha deciso di spostare l’ubicazione del servizio rispetto allo scorso anno. L’area individuata è quella tra la passerella ubicata al km 21,990 del lungomare e la foce del lago di Caprolace. Prima la “bau beach” era stata attrezzata all’altezza del chilometro 22,400.

«L’iniziativa – si legge nella delibera di Giunta – ha consentito ai bagnanti proprietari di animali domestici di poter usufruire dell’accesso alla spiaggia in luogo adeguato e reso disponibile, tenuto comunque distinto dal resto del litorale, sottoposto a regole in grado di consentire la miglior convivenza tra uomo e animale. Tale iniziativa – così prosegue l’atto – è risultata gradita come successo anche negli anni precedenti per iniziative similari». Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di reiterare la proposta anche per questa stagione e per gli anni a venire. Prevedendo però delle modifiche.

La Giunta ha infatti ritenuto necessario modificare l’ubicazione della spiaggia accessibile agli amici a quattro zampe «ai fini della sperimentazione e della individuazione della zona più idonea» per essere poi adibita in via definitiva a spiaggia accoglienza cani. Di qui la scelta di spostare il servizio.

La “bau beach”, secondo le direttive messe nero su bianco dalla Giunta municipale, sarà attiva dal 1 giugno al 9 settembre di ogni anno, salvo diversa determinazione. Il soggetto chiamato a gestirla sarà chiaramente individuato con una procedura di evidenza pubblica e lo stesso sarà chiamato anche a occuparsi della pulizia dell’area e delle altre attività necessarie.

