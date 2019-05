Forum PA 2019: premiate le AslRoma 5, 4 e 6

Per il progetto “L’infermiere di famiglia e di comunità nella gestione integrata alla cronicità sul territorio: “La famiglia in equilibrio” redatto in collaborazione con l’OPI Roma



La Asl Roma 5 è stata premiata insieme alla Asl Roma 4 e alla Asl Roma 6 al Forum PA 2019. Vincente il progetto presentato dalle tre Aziende, in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Sanitarie di Roma (OPI Roma): “L’infermiere di famiglia e di comunità nella gestione integrata alla cronicità sul territorio: “La famiglia in equilibrio”.Il progetto nasce dall’analisi dei territori dove, vista l’incidenza delle patologie croniche, sulla base del priority setting e della clinical governance, si propone di integrare le attività assistenziali nei contesti di cronicità e fragilità per responsabilizzare e permettere la partecipazione alle scelte strategiche di gestione a tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari. L’obiettivo prioritario è quello di assicurare maggior valore alle scelte adottate e offrire contemporaneamente il miglioramento degli esiti delle cure (minor incidenza delle complicanze e, quindi, minor necessità di ospedalizzazione), della qualità percepita da parte dei cittadini, il contenimento dei costi.“Si ringraziano tutti i professionisti che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo che ha visto premiato il progetto realizzato dalle tre Aziende in collaborazione con l’OPI Roma – commenta il commissario Straordinario della Asl Roma 5, Giuseppe Quintavalle –. Ringrazio il Direttore Generale della Asl Roma 6 e Lia Pulimeno, Presidente del Collegio IPASVI Roma. Tale risultato riconosce il valore e la qualità del lavoro svolto e degli importanti obiettivi del progetto a favore di una sempre maggiore attenzione e corrispondenza degli interventi sanitari alle necessità delle persone”.

