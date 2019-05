La pioggia non ferma le donne in rosa, 80mila a Roma per Race for the Cure

La pioggia non ha fermato le migliaia di persone arrivati da tutta Italia per partecipare alla XX edizione della Race for the Cure di Roma per sostenere la lotta ai tumori del seno. “E’ fondamentale fare prevenzione”, hanno ricordati le madrine della kermesse, Rosanna Banfi e Maria Grazia Cucinotta. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di 80000 persone.

