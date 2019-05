Sit in a Latina per lottizzazione abusiva a Sperlonga

Domani, lunedì 20 maggio alle14,00 si terrà presso il tribunale penale di Latina l’udienza a carico del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, dell’ex tecnico comunale Antonio Faiola e del progettista Luca Conte accusati di lottizzazione abusiva per il Piano integrato. Nell’udienza di lunedì il giudice monocratico Maria Assunta Fosso dovrà decidere se accogliere la richiesta del pm Miliano di ammettere agli atti del processo un dossier redatto dai carabinieri secondo il quale dietro l’iter per l’approvazione del contestato Piano integrato ci sarebbero interessi della criminalità organizzata. Rei di aver pubblicato quell’atto di indagine, ritenuto diffamatorio nei confronti del buon nome della cittadina di Sperlonga, il sindaco Cusani ha dato mandato a un legale, con una delibera di giunta, di chiedere i danni in sede civile ai quotidiani Latina Oggi, Il Messaggero, Repubblica, Il Fatto Quotidiano e all’Associazione Caponnetto che hanno diffuso i contenuti del dossier. Un’azione che impiega impropriamente denaro pubblico e una intimidazione nei confronti dei giornalisti alla quale Stampa Romana vuole rispondere con un presidio in aula così come avvenuto per il processo per le minacce al collega Vittorio Buongiorno. Ci ritroveremo quindi domani, lunedì alle 14,00 davanti al tribunale di Latina per ribadire, con la nostra presenza in aula, il diritto di svolgere con serenità e senza condizionamenti il nostro lavoro di cronisti.

Ti potrebbero interessare anche: