Al Colosseo di notte inseguendo i sogni del gladiatore

Fino al 6/1 visite guidate con le installazioni di Studio Azzurro

Il clangore delle armi, il ruggito delle belve inferocite, il sangue. E poi il frastuono di grida, incitamenti, tifo. Odori forti che si mischiano ai rumori, colori che abbagliano, emozioni che stringono lo stomaco. Assistere duemila anni fa ad uno spettacolo del Colosseo doveva essere un’esperienza davvero a tinte molto forti, tanto da inchiodare agli spalti di ogni ordine i circa 50mila spettatori che ogni volta partecipavano agli spettacoli. Ma cosa succedeva poi al tramonto quando l’arena macchiata di sangue, di lacrime e di umori, si svuotava di vittime e carnefici? E come doveva essere la notte del gladiatore che sapeva di dover entrare in scena al mattino? Torna “La Luna sul Colosseo”, il progetto di visite notturne organizzate dal Parco archeologico e quest’anno il percorso guidato tra spalti e sotterranei del monumento italiano più gettonato dai visitatori si arricchisce di nuove suggestioni con una serie di installazioni e uno spettacolo firmati da Studio Azzurro. “Le tecnologie digitali applicate al settore dell’archeologia offrono una potenzialità straordinaria di lettura e di comprensione del patrimonio avvicinando il pubblico alla storia”, sottolinea la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo e dei Fori, Alfonsina Russo. Tant’è, a dispetto del poco tempo che si è avuto per organizzare (“tre-quattro mesi”) e del prezzo del biglietto di ingresso aumentato a 24 euro, il successo dell’iniziativa sembra già assicurato con i circa 400mila euro di costi ampiamente coperti dagli incassi. “Bisogna affrettarsi, da qui a gennaio restano pochi biglietti, siamo certi del sold out”, sorride soddisfatta la direttrice manager.

Rispetto alle ricostruzioni multimediali offerte per i Fori dalle visite immersive firmate da Piero Angela, questo percorso è tutt’altra cosa. Qui la ricostruzione storica, il racconto della vita del monumento, che prende avvio dagli interventi urbanistici del fascismo, è ancora come sempre interamente affidata alle parole degli archeologi, degli storici dell’arte e degli architetti dello staff. Sono loro come già nelle passate edizioni a spiegare, illustrare, raccontare, rispondere alle tante, inevitabili, domande del ristretto pubblico visitatori, mai più di 25 a turno per ovvie ragioni di sicurezza. L’intervento multimediale punteggia quel racconto, lo amplifica ridando voce piuttosto alle ‘fonti’, gli storici, i poeti, i saggisti dell’epoca, da Marziale che disprezza il tiranno Nerone e inneggia all’opera dei Flavi (“sotto il tuo impero o Cesare, è diventato delizia del popolo ciò che era stato delizia del tiranno”) a Cassio Dione che pure applaude ai “numerosi e grandiosi spettacoli”, citando la presenza di gru, elefanti, bestie selvatiche. Ad evocare il fascino oscuro del sangue e le pulsioni più bestiali che riuscivano ad invadere anche gli animi più miti è poi Sant’Agostino, che compare incappucciato scatenando qualche brivido, quando tutto attorno le ombre della sera si appoggiano sull’arena e sulle grandiose arcate dell’anfiteatro.

Certo è nei sotterranei i che la suggestione trova i suoi registri più forti, con i cunicoli illuminati dalle fiaccole e la lotta tra gli animali che rivive feroce sui muri che una volta ne contenevano le gabbie. In fondo alla galleria il “montabelve”, la replica archeologica realizzata nel 2015 di uno dei 28 montacarichi di cui era dotata la struttura all’epoca di Domiziano, fa la sua impressione. Prima di tornare all’aperto dove nell’arena va in scena la visione del sogno di un gladiatore alla vigilia del combattimento. “In attesa del giorno, della gara”, del sangue, che potrà portare la libertà o la morte.

Le visite, in italiano e in inglese, durano 75 minuti e partono dalle 20.00 alle 22.30, tutti i giorni tranne la domenica. Da novembre a dicembre l’orario di partenza è anticipato dalle 18.00 alle 20.00.

