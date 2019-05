ASL ROMA 1/ Lo Spirito dell’Arte e dei Mestieri”, le Scuole di Roma Capitale si mettono in mostra



Al via la mostra “Lo Spirito dell’Arte e dei Mestieri” che si terrà dal 22 al 27 maggio presso il Complesso Monumentale Santo Spirito in Sassia della ASL Roma 1.Si tratta di una esposizione dei lavori eseguiti nel corso delle attività didattiche dalle Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale “Arti Ornamentali”, “Nicola Zabaglia”, “Ettore Rolli” e “Scienza e Tecnica”.

Due gli scopi principali dell’iniziativa. Da un lato esporre le opere realizzate dagli allievi e dagli insegnanti – illustrazioni, grafica in 3D, ceramiche, mosaico ma anche scultura, affreschi, restauro ed oreficeria – e dall’altro accendere i riflettori sull’offerta formativa, sul valore storico e didattico di questi istituti che avvicinano alle professioni dell’artigianato, della manifattura artistica, dell’erboristeria, del giardinaggio, trasmettendo tecniche della tradizione antica abbinate ai nuovi trend della tecnologia.

Nel corso della manifestazione ad ingresso libero i visitatori, passeggiando nella suggestiva location del Complesso Monumentale, potranno confrontarsi con artisti, artigiani esperti e professionisti, che presenteranno dettagliatamente le opere e le tecniche utilizzate, secondo un fitto programma di incontri. Veri e propri laboratori dimostrativi da visitare, per parlare con i docenti e conoscere l’offerta didattica degli istituti capitolini ma anche con gli alunni, che si preparano a diventare gli artigiani e gli artisti del futuro. Una occasione speciale per appassionarsi ad una di queste professioni o più in generale avere una panoramica sull’universo dei talenti.

L’evento è realizzato in collaborazione tra le Scuole d’Arte e dei Mestieri – Dipartimento Turismo Formazione Professionale e Lavoro di Roma Capitale e la ASL Roma 1.

Inaugurazione

mercoledì 22 maggio – ore 17:30 – Sala Teatro Santo Spirito – ingresso via dei Penitenzieri n. 1 Roma

All’inaugurazione contribuiranno anche gli allievi del Centro di Formazione Professionale “Aldo e Lella Fabrizi” offrendo un piccolo rinfresco preparato da loro.

Esposizione

dal 22 al 27 maggio – ore 11.30-19.30 – Ingresso libero

PROGRAMMA

Sala Teatro Santo Spirito

giovedì 23

ore 16:00 STORIA DELL’ARTE L. Mocci

16:30 SCULTURA DEL MARMO O. Scatolini

17:00 CARPENTERIA S. Migliore, F. Di Benedetto

17:30 RESTAURO DEL MOBILE C. Zampolini, M. Minniti

18:00 DISCIPLINE PLASTICHE C. Valenti, O. Scatolini

18:30 CERAMICA R. Vanacore C.Valenti

venerdì 24

ore 16:00 VETRATE ARTISTICHE G. Chieppa

17:00 SCULTURA DEL LEGNO R. Mannino

18:00 ARREDAMENTO D’INTERNI F. Bernardini, L.A. Gemmo, R. Basili

18:30 FOTOGRAFIA F. Molè, R. Carotenuto

sabato 25

ore 12.00 RESTAURO CONSERVATIVO D. Caporali Viggiani, G. Gaggi

15:00 ILLUSTRAZIONE ED EDITORIA R.Canuti

15:30 GRAFICA PUBBLICITARIA L. Fabale

16.00 presentazione del corso di erboristeria in SPEZIERIA

16:00 OREFICERIA M.P. Ranfi

16:30 OREFICERIA INCASTONATURA P. Robiati

17:00 INFORMATICA DATA ANALYST PERSONAL PUBLISHER S. Mura

17.30 MODELLAZIONE E ANIMAZIONE GRAFICA 3D M.Cruciani

18:00 ILLUSTRAZIONE EDITORIA D’ARTE E. Angelini

domenica 26

ore 11:30 DISCIPLINE PITTORICHE (pittura materica e sperimentale, Pittura

ad acquerello, Disegno dal vero) F. Crocco, A. Morelli, F. Vaglica, A. Pasqualoni, M.C. Pompei

12:00 TROMPE L’OEIL O. Sabene

12.30 AFFRESCO A. Bartolucci, E. Alfani

15.30 CARTAPESTA A. Montani

16:00 MOSAICO G. D’Anna

17:00 gustiamo insieme una tisana in SPEZIERIA

17:30 DISCIPLINE PITTORICHE (Pittura materica e sperimentale, Pittura ad acquerello,

Disegno dal vero, Disegno e Pittura) F. Crocco, A. Morelli, F. Vaglica, A. Pasqualoni, M.C. Pompei

18:00 INFORMATICA – DATA ANALYST – PERSONAL PUBLISHER S. Mura

lunedì 27

ore 12:00 TECNICHE DI LAVORAZIONE DEI PELLAMI A. Toscano

12:30 SARTORIA D’ALTA MODA M. Cosimi

15:00 RESTAURO DEI MATERIALI ANTICHI M. Castracane

15:30 RESTAURO DEL DIPINTO L.I. Basile, G. Del Giudice

16:00 DECORAZIONE E STAMPA SU TESSUTO L. De Santis, A. Cumbo

16.30 DISEGNO E PITTURA L. De Santis

17.00 ILLUSTRAZIONE EDITORIA D’ARTE E. Angelini

17:30 FOTOGRAFIA A.M. Ippoliti, M. Mancini

18.00 GRAFICA INDESIGN – XPRESS – PHOTOSHOP M. Angelini

Chiostro delle Zitelle

venerdì 24

ore 17:30 ARTE E ARREDO DEI GIARDINI E FORAGING-orti urbani e microgiardini S. Castellani

Spezieria

Sabato 25

ore 16.00 presentazione del corso di erboristeria

dalle ore 16:30 alle ore 17:30 INTRODUZIONE ALL’ERBORISTERIA – dai principi attivi al fitocomplesso

Domenica 26

ore dalle ore 16:00 alle ore 17:00 I PROFUMI – estratti ed essenze

17:00 gustiamo insieme una tisana

Gli insegnanti di Erboristeria: S. Bellanza, E. Carretta, F. Di Salvio, N. Giammaria,

G. Nardone, R. Pinnelli, L. Romandini, A. Terracciano, G. Viligiardi, V. Zannoni, C. Zaccaria

