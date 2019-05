ASL ROMA 5/ Ospedale di Tivoli, al via i lavori nelle Sale Operatorie

Iniziati i lavori per adeguare e migliorare le 4 Sale Operatorie dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli che saranno anche integralmente ripavimentate. Previsti anche l’adeguamento e la messa in funzione di un’ulteriore Sala Operatoria che sarà dedicata agli interventi di piccola e media complessità.Le attività sanitarie saranno garantite e continueranno ad essere svolte nelle sale operatorie di volta in volta rese disponibili. Si tratta di interventi migliorativi al fine di assicurare una sempre maggiore offerta sanitaria in termini di qualità.“Si tratta – spiega il Commissario Straordinario, Giuseppe Quintavalle – di interventi importanti che garantiranno maggiore comfort e sicurezza sia agli operatori che ai pazienti. Grande l’impegno, la disponibilità e la professionalità dimostrata dall’Area Tecnica e da tutti gli operatori. Un ringraziamento particolare va al Direttore Sanitario dell’Ospedale, Domenico Stalteri. I lavori rientrano in un più ampio progetto aziendale che si estende su tutte strutture del territorio con l’unico obiettivo condiviso di aumentare e migliorare l’offerta dei servizi sanitari alle persone. L’attenzione e l’impegno della Direzione Strategica, del Direttore Sanitario Aziendale, Luciano Cifaldi, del Direttore Amministrativo, Marilù Saletta, che ringrazio, sono dedicati al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta dei servizi sanitari di tutte le strutture del territorio della Asl Roma 5”.

