Brescia, professore si impicca nella palestra della scuola

Si e’ tolto la vita impiccandosi nella palestra della scuola in cui insegnava e a trovarlo gia’ senza vita sono stati i suoi alunni. E’ successo a Brescia in una scuola media. A dare l’allarme sono stati alcuni alunni prima dell’ora di educazione fisica. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, avvisati dai colleghi del professore, insieme ai sanitari del 118. I medici hanno dovuto soccorrere tre ragazze di 11 anni che hanno accusato un malore per il forte choc, ricoverate in codice verde all’ospedale Civile di Brescia.

