CONVEGNO AIOP LAZIO/ Accelerare sulle Rsa

di VANESSA SEFFER/

Nella splendida cornice del Castello di Santa Severa si è tenuto ieri il Convegno dell’AIOP Lazio (Associazione Italiana Ospedalita’ Privata) a cura del suo Presidente, la Dottoressa Jessica Veronica Faroni, elegante, preparata ed attenta padrona di casa, che con i suoi ospiti di altissimo livello, moderati dalla Dott.ssa Livia Azzariti, ha presentato i “Nuovi modelli di sanità regionale per le cronicità del Lazio”.

I saluti del Dott. Walter Ricciardi hanno aperto la strada all’esposizione di uno studio sul tema del Centro di Ricerca dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, ben spiegato dal Prof. Paolo Parente.

Secondo lo studio comparativo sulle buone pratiche di governance delle cronicità ed integrazione pubblico-privato “le patologie croniche sono tali perché richiedono una gestione dell’assistenza continuativa per periodi che vanno da anni ad interi decenni”.

Le malattie croniche possono essere sia trasmissibili persistenti, come l’Hiv/Aids ed Epatiti B e C, che non trasmissibili, come le malattie respiratorie, cardiovascolari, tumorali, come i disturbi mentali (depressione, schizofrenia), come le disabilità. Può anche accadere che nello stesso soggetto coesistano più patologie croniche, pertanto parliamo di multicronicita’.

Cosa succede quando all’interno di una famiglia c’è un caso di questo genere?

Nel nostro Paese andiamo incontro ad un invecchiamento esponenziale della popolazione. Pochissime nascite, fughe dei giovani a causa dell’impossibilita’ di trovare un buon posto di lavoro e quindi alla possibilità di poter mettere su famiglia. Restano gli anziani. Per loro però non c’è una politica sanitaria adeguata ed una programmazione attenta a sostenerli. Che ne sarà dei nostri vecchi? Che ne sarà di noi?

“Nel Lazio c’è una leadership regionale molto forte – ha dichiarato la Presidente Jessica Veronica Faroni durante il dibattito- ma mancano i decreti attuativi che penalizzano un piano fatto bene, sappiamo che la sostenibilità economica era in pericolo. Il governo regionale è riuscito a lavorare bene nonostante le poche risorse e con una domanda sempre crescente. Le RSA sono state una risorsa fondamentale, stiamo lottando per prendere i pazienti direttamente dai Pronto Soccorso in RSA. Le monofamiglie in due anni sono aumentate del 100%, si sta pensando a progetti di coausing per questo, sensatamente. Ma noi intanto siamo gli attori principali della cronicità. Il privato ha risposto in modo eccellente al diktat regionale e alle necessità del cittadino. Bisogna fare un programma per incasellare il sistema e farlo funzionare meglio”.

Il Rettore dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, Professor Giuseppe Novelli ha mostrato a cosa sono dovute le malattine croniche, all’urbanizzazione, all’invecchiamento, si pensava che il problema riguardasse solo questi fattori, invece c’è molto di più, si allarga anche allo stress, allo stile di vita, alla sedentarietà. Ha ricordato che in Africa nascono 57 bambini al minuto, in Cina 27 e in Europa 1,5.

Il Professore ha poi messo il dito nell’occhio di coloro che fanno con faciloneria commenti, che puntano facilmente il dito senza trovare soluzioni e si fiondano nel qualunquismo con formule prive di sostanza: “L’ignoranza sta diventando la forma di conoscenza più diffusa in questo Paese” ha detto, e un applauso scrosciante è venuto giù da una platea di oltre 250 presenti. Si è augurato che venissero formati quanti più medici possibile, in primis, per poter far fronte al problema delle cronicità, perché questo il primo step secondo il Prof. Novelli per arginare il fiume in piena che sta per inondare il nostro Paese. Quindi una sana ed immediata prevenzione.

Più pragmatico il Dott. Renato Botti, Direttore Generale della Salute Regione Lazio, che ha partecipato alla stesura del piano nazionale sulla cronicità ed ha dichiarato: “Tutto è pensato in modo verticale. Bisogna sperimentare modelli organizzativi e stabilire che ruolo può avere il privato accreditato”.

L’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha dichiarato che “L’Italia è in ottima posizione per aspettative di vita. Nel Lazio c’è un aumento di tendenza per la buona salute in media di circa 4 mesi. Abbiamo però circa 130 nascite al giorno a fronte di circa 150 morti. Il nostro Paese è fra quelli che in Europa investe meno sul sistema sanitario e non da oggi, rispetto alla Francia e alla Germania, rischiando così di far andare indietro quegli elementi di progresso che avevamo conquistato. La Regione Lazio ha fatto bene il suo lavoro, veniva da una lunga stagione di commissariamento. una regione più forte serve per fare tanti cambiamenti in molti settori.

Su opendatalazio.it ci sono tutti i dati che servono per riscontrare le prestazioni sanitarie quotidiane delle ASL su tutto il territorio laziale, l’unico caso nazionale.

Ci interessa produrre risultati validi e che le persone non autosufficienti non vadano nelle Case di riposo, che non spendano soldi inutilmente per le badanti, che si faccia un progetto per i nostri cittadini non autosufficienti appropriato alle loro reali necessità “.

Ha concluso il Rettore Novelli, ispirato dalle parole dell’Assessore, che a Tor Vergata si terrà un corso universitario di studi di sei mesi per badanti. Sarà più semplice per le famiglie italiane inserire nel proprio contesto ed affiancare ai propri cari, una persona con una qualifica universitaria riconosciuta.

Nel parterre degli ospiti, membri dei sindacati, il Consigliere Regionale Daniele Leodori, il Direttore Generale della Asl Roma 4 di Civitavecchia anche Commissario della Asl Roma 5 di Tivoli Dott. Giuseppe Quintavalle, il Dott. Mauro CasaNatta dell’AIOP Lazio, il Dott. Lorenzo Miraglia dell’AIOP Lazio, il Dott. Marco Miraglia Presidente COPAG, l’Avv. Raffaele Izzo, l’Avv. Massimiliano Passi, l’Avv. Silvana Rosato, il Chirurgo Ortopedico Dott. Francesco Bove.

@vanessaseffer

Ti potrebbero interessare anche: