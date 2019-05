SPALLANZANI/ Tour: La medicina ha fatto 13! – Il quartiere Portuense e la sua storia

Evento in collaborazione con IRCCS Lazzaro Spallanzani INMI e Graffiti Zero. Via Portuense 292 25 maggio ore 17.30

Una passeggiata attraverso il quartiere Portuense per raccontare la storia del grande polo ospedaliero romano S. Camillo / Forlanini / Spallanzani, nato a partire dalla fine degli anni ‘20. Si avrà l’opportunità di accedere ad alcune strutture dell’IRCCS Spallanzani tra cui il Laboratorio di Virologia dove saranno illustrate le procedure di studio, conservazione e ricerca dei virus. La passeggiata terminerà a via Folchi dove è stato realizzato il murales di 270 metri con i volti di 13 ricercatori che hanno fatto la storia dell’infettivologia moderna realizzato dagli street artist G. Pampinella, Kiv e Daniele Tozzi. Tra arte, urbanistica e ricerca medica l’evento sarà l’occasione per un dialogo multidisciplinare e informale.

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tour-la-medicina-ha-fatto-13-60818937078

Ti potrebbero interessare anche: