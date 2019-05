Asl Roma 5, autorizzati dalla Regione nuovi “primariati”.Sì a 5 nuovi Direttori di Unità Operativa Complessa (UOC)

Asl Roma 5, autorizzati dalla Regione nuovi “primariati” (Decreto del Commissario ad acta n 41 del 21 maggio 2019). Sì a 5 nuovi Direttori di Unità Operativa Complessa: UOC Anestesia e Terapia Intensiva sub-Intensiva per il PO di Palestrina; UOC Chirurgia Generale per il PO di Colleferro; UOC Ginecologia e Ostetricia per il PO di Tivoli; UOC Sanità Pubblica Veterinaria; UOC Tutela Igienico Sanitaria degli alimenti di origine animale. Si tratta di un procedimento importante che va ad inserirsi in un più ampio progetto di miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari alle persone.Le procedure concorsuali saranno attivate nel più breve tempo possibile.

