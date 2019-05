LEGALE GENITORI RENZI, ‘DENUNCIA PER VIOLAZIONE SEGRETO ISTRUTTORIÒ

Dopo la pubblicazione della notizia di una nuova indagine per bancarotta Firenze, 22 mag. – (AdnKronos) – Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, presenteranno, tramite il loro difensore, l’avvocato Federico Bagattini, una denuncia contro ignoti per la diffusione della notizia, riportata oggi dal quotidiano «La Verità», su una nuova inchiesta per bancarotta da parte della Procura di Firenze dopo il fallimento della società Marmodiv. «Venerdì mattina – annuncia l’avvocato Bagattini all’AdnKronos – depositeremo una denuncia per violazione del segreto d’ufficio. La misura è colma. Chiediamo di valutare se esistono gli estremi della violazione del segreto d’ufficio su eventuali atti d’indagine coperti dal segreto istruttorio. Vogliamo capire se c’è qualcuno che tradisce il segreto istruttorio».

